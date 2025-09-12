Daniel Sarcos se solidariza con los afectados por el incendio en San Francisco: "Hoy me siento más zuliano que nunca"

La tragedia que afecta a cientos de familias en el municipio San Francisco ha unido a todo un país, ante los alcances del incendio registrado este jueves 11, de septiembre en la fábrica de fuegos pirotécnicos Gallo Verde, ubicada en la Zona Industrial.

En esta ocasión, el queridísimo animador zuliano, Daniel Sarcos expresó su sentir ante este suceso: "Hoy me siento más Zuliano que nunca, mi solidaridad para con todas las familias afectadas por la explosión en el municipio San Francisco (mi municipio)", escribió en un sentido mensaje publicado en sus redes sociales junto a una imagen de la bandera del estado Zulia.

Así como Sarcos, muchas personas del medio artístico han expresado muestras de solidaridad para con los afectados por la tragedia.

