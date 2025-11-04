¿De quién es la escultura de la plaza de la Madre?

Existe la altísima probabilidad de que el autor de la obra que en el título mencionamos sea: Renato Lucetti, por cuanto la plaza en cuestión se compone de dos figuras importantes, la primera es la de la Madre con tres hijos en el regazo y, la segunda, un busto del poeta Rubén Darío.

La plaza para honrar a las madres tiene dos fechas de su inauguración, algunos señalan el 20 y, otros, el 8 de mayo de 1952. Lo mas seguro es el año. La ubicación, según el portal, intro-Mcbo es la siguiente: Av. 25 entre calles 71 y Av 23 “1 de Mayo”.

En nuestra acostumbrada visita a estos sitios de Maracaibo cuya historia queremos contar, diremos que, desde bien temprano, había personal de jardinería, señores constructores restableciendo la hermosa fuente.

Hemos sembrado palmeras para darle magnficencia a la escultura central, dijo una de las encargadas de las remodelaciones que ejecuta la alcaldía de Maracaibo.

El profesor y periodisrta, Alfredo Reyes Labarca, sobre la autoría de la escultura, considera que el busto de Rubén Darío, no hay duda que sea de Renato Luceti, de manera que la Madre con los hijos, es casi seguro que sea del mismo autor.

