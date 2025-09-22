Lunes 22 de septiembre de 2025
Defensas aéreas de Ucrania derribaron 132 drones en ataque nocturno ruso con tres muertos

En un parte publicado en su canal de Telegram, la Fuerza Aérea ucraniana dio cuenta de que Rusia lanzó contra Ucrania 141 drones de ataque, unos 80 de ellos modelos Shahed, de tecnología iraní, y de tipo Gerbera, entre otros.

Por Andrea Guerrero



La Fuerza Aérea de Ucrania informó del derribo de 132 drones enviados por Rusia en un ataque durante la noche del domingo a este lunes y en el que se produjeron nueve impactos en siete localizaciones, mientras que en Zaporiyia, en el este ucraniano, hubo tres muertos por bombas guiadas.

En un parte publicado en su canal de Telegram, la Fuerza Aérea ucraniana dio cuenta de que Rusia lanzó contra Ucrania 141 drones de ataque, unos 80 de ellos modelos Shahed, de tecnología iraní, y de tipo Gerbera, entre otros.

El parte también dio cuenta de que en la madrugada de este lunes Rusia lanzó un ataque aéreo contra la infraestructura de la ciudad de Zaporiyia, en el este ucraniano, donde se lamentaron "víctimas y heridos entre la población civil" por bombas guiadas.

Ivan Fedorov, responsable de la Administración Regional de Zaporiyia, informó en su canal de Telegram que tres personas murieron en el ataque contra la ciudad.

"El enemigo lanzó ataques masivos contra Zaporiyia" y "durante casi 40 minutos, los rusos aterrorizaron la ciudad", señaló Fedorov, que precisó que los objetivos rusos fueron un aparcamiento, una zona cercana a centros comerciales e infraestructuras críticas y edificios residenciales.

"Ninguno de los objetivos tenía relación con la infraestructura militar. Se trató de un ataque terrorista deliberado contra una ciudad pacífica y sus habitantes", denunció Fedorov.

Los lanzamientos de estas bombas contra la ciudad de Fedorov fueron realizados por la aviación táctica rusa desde la ciudad de Tokmak, en la temporalmente ocupada región de Zaporiyia, según el parte de la Fuerza Aérea de Ucrania.

Noticia al Día / EFE



