Defensoría Pública agilizará los casos que estén en fase intermedia y de juicio en el Zulia

A través del Plan Defensa y Justicia Penitenciaria en Fase de Proceso, se estarán agilizando los casos que se encuentren en su etapa intermedia y de juicio.

La información la dio a conocer, Daniel Ramírez Herrera, defensor público general, quien ofreció una rueda de prensa en la que informó la iniciativa implementada en el occidente del país y como primer estado el Zulia. Paralelamente, lo están instalando en Yaracuy, Falcón, Lara y otros estados.

"Nosotros estamos revisando todas las causas, indistintamente sea cual sea el delito, todos tienen derecho a que se les de una respuesta, siempre y cuando se encuentren en la fase que estamos buscando", puntualizó Ramírez.

El Defensor General acotó, que actualmente manejan más del 70 % de la asistencia de los reos. "Hablamos de una cifra cercana a los 38 mil privados y privadas de libertad a nivel nacional, pero actualmente estamos revisando los que estén en la fase mencionada, el cual sería un aproximado de 11 mil privados de libertad a nivel nacional".

Los casos que se tomarán en cuenta son única y exclusivamente los que tengan un defensor público, no privado. "En el caso del estado Zulia, estamos verificando la situación verdadera procesalmente del expediente jurisdiccional para ventilar y evaluar porque no se ha realizado la audiencia preliminar o por qué no se ha hecho el juicio, o algunos de ellos admitió los hechos y no se ha remitido al tribunal de ejecución", detalló, Ramírez.

Noticia al Día