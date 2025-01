Demi Moore: Más de 50 películas y una carrera que comenzó a los 16 años

La actriz, modelo y productora estadounidense ha sido galardonada como mejor actriz en los Globos de Oro por su magistral participación en La Sustancia.

Desde los 16 años trabaja en el mundo del espectáculo. Sus inicios fueron como modelo, y desde entonces su carrera ha atravesado altibajos, como cualquier celebridad. Muchos la reconocen por ser la esposa de Bruce Willis, y otros, por haber protagonizado Ghost: La sombra de un amor, la película más taquillera de los años noventa. Ciertamente, deja su huella en cada personaje que interpreta.

Moore debutó en el cine en los años ochenta con la película juvenil Decisión, dirigida por Silvio Narizzano. Posteriormente, participó en Parasite, donde destacó con su actuación en esta película de terror.

Su fama fue creciendo gracias a su participación en la serie General Hospital, transmitida por la cadena estadounidense ABC entre 1982 y 1983. El reconocimiento internacional lo obtuvo con la película St. Elmo’s Fire.

A inicios de los años noventa interpretó el papel estelar en Ghost, una producción que recaudó más de 500 millones de dólares en taquilla. Este éxito fue rotundo y marcó la primera vez que recibió una nominación a los Globos de Oro. A pesar de sufrir un declive en su carrera debido a las críticas y a sus adicciones, tuvo una destacada participación en Striptease en 1996, por la cual recibió un salario de más de doce millones de dólares.

Ese mismo año protagonizó una serie para HBO, If These Walls Could Talk, que abordaba abiertamente el tema del aborto. Moore ofreció una representación fenomenal, lo que le valió su segunda nominación a los Globos de Oro como mejor actriz. Además, en 1996 aportó su voz al personaje de Esmeralda en El jorobado de Notre Dame, una película animada de Disney.

La actriz se afeitó la cabeza para interpretar a la primera mujer que se sometió a un entrenamiento como SEAL en la película Jean. Esta versatilidad demuestra su compromiso al recrear un personaje. Posteriormente, Moore se apartó de las pantallas para criar a sus hijos y dedicarse a su familia.

Regresó a las pantallas en 2003 como la villana en Los Ángeles de Charlie: Al límite, película que recaudó más de 200 millones de dólares a nivel mundial. Tras esta participación, volvió a ausentarse de la pantalla grande y trabajó como imagen de Versace y Rubinstein.

A lo largo de su trayectoria, se calcula que ha participado en más de cincuenta producciones, en las cuales ha impregnado su esencia y experiencia al interpretar cualquier personaje. Su primer Globo de Oro lo ha ganado por su papel en La Sustancia, película donde da una cátedra de actuación y que la hizo merecedora de este premio. Sin embargo, el aprendizaje más importante que le deja es creer en sí misma, incluso cuando ha sido objeto de críticas y desprestigios. El mensaje es que cada persona tiene un valor en el lugar adecuado.