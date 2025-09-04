Detenidos 25 migrantes venezolanos en Trinidad y Tobago

La Guardia Costera de Trinidad y Tobago informó este miércoles, 3 de septiembre que arrestó a 25 migrantes venezolanos, entre ellos 23 mujeres y dos hombres, en el club para adultos ‘Classic Seamen’, ubicado en el municipio de San Fernando, en el este del citado país.

De acuerdo a las autoridades trinitenses, la operación llevada a cabo por agentes de la Unidad Antisecuestros, la Rama de Guardia y Emergencias y la División de Inmigración, tuvo lugar entre la 1:00 hora local (5:00 GMT) y las 5:30 (9:30 GMT) de la madrugada del 30 de agosto.

Los venezolanos fueron entregados a la División de Inmigración para ser deportados.

Las autoridades de Trinidad y Tobago indicaron que se han llevado a cabo operaciones similares en otras partes del país insular durante el mes de agosto.

En cifras

La cercanía de Trinidad y Tobago con Venezuela ha llevado a muchos venezolanos a emigrar al país vecino.

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) aseguró en enero que durante 2024 brindó ayuda a alrededor de 2 mil venezolanos que suelen arribar a Trinidad y Tobago navegando a través de rutas marítimas irregulares.

Lee también: Llegan a Venezuela 286 connacionales deportados de EEUU

Noticia al Día/Con información de EFE