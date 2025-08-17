Día Mundial del Peatón: "Pase, adelante

En el marco del Día Mundial del Peatón el viernes 16 de agosto se llevó adelante una intervención en esta ciudad, siguiendo instrucciones del C/J Eliezer Jesús Chirino, jefe del Servicio de Tránsito Terrestre Zulia y la División de Educacion Vial en conjunto con el INTT. La actvidadd se realizó en la C2 a la altura de semáforo de Amparo y sede de Corpoelec.

El objetivo de esta jornada es difundir la cultura vial, promover la seguridad de los peatones, además recordar la importancia de un respeto mutuo y de la responsabilidad compartida en el tránsito de la vías.

Con el sentido de crear conciencia sobre la vulnerabilidad de los peatones y la necesidad de respeto, lograremos no solo disminuir los altos índices de accidentabilidad donde se vean involucrados nuestros ciudadanos peatones.

El mensaje que se difunde es que los peatones son los actores más vulnerables del tránsito y representan el 44% de las víctimas fatales en incidentes viales.

Es esencial que todos mejoremos la forma en la que nos movemos y nos relacionamos en las calles, respetando las normas y poniéndonos en el lugar del otro, cuidándonos mutuamente y promoviendo la convivencia, se lee en un mensaje entrregado a la ciudadanía a propósito de celebrarse hoy 17 de agosto el Día Mundial Nundial del Peatón.

Un grupo de concientizadores usó los cortes del semáforo ubicado en la esquina de Amparo con dsede de Corpoelec donde se ubica en llamado "Angelito" para visibilizar a conductores de auto, moto, y transporte público, sobre la importancia de la prioridad de paso del peatón.

Boletín de Prensa/ Fotos: Cortesía