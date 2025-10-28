Díaz-Canel llama a la población de Cuba a alistarse para el "efecto devastador" del huracán Melissa

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, pidió este martes a la población tomar precauciones y permanecer en zonas seguras ante la inminente llegada del huracán Melissa, categoría 5, que es "de mucha envergadura" y podría ser "el más fuerte que haya pasado por el territorio" cubano.

"Es el momento en que hay que aprovechar la toma de las medidas, porque después el huracán pasa con su efecto devastador y ya no hay tiempo para hacer más", señaló en un mensaje a la nación.

Díaz-Canel avisó que entre la tarde y la noche de este martes Melissa "pasará con toda su fuerza por el país y estará saliendo" en horas de la tarde del miércoles. Por lo cual, instó a la sociedad cubana a cumplir "estrictamente las medidas" de prevención.

"Queremos insistir en la magnitud del evento, en la necesaria comprensión de la población del riesgo que significa el huracán por las magnitudes que trae: vientos por encima de los 260 kilómetros por hora, que pueden destruir cualquier instalación que no tenga condiciones adecuadas", dijo.

El mandatario indicó que ya tienen una "alta cifra de personas evacuadas a lugares seguros", especialmente a quienes habitan en zonas vulnerables a inundaciones. "Por lo tanto, es preciso que nadie se aventure a bañarse en los ríos crecidos, que nadie regrese de los lugares de evacuación hacia sus casas, cuando todavía no se hayan dado las indicaciones de regreso", apuntó.

"Habrá mucho que trabajar. Sabemos que van a ser muchos los daños que va a ocasionar este ciclón, pero tendremos toda la capacidad para recuperarnos en la producción de alimentos, en la recuperación de las viviendas que sean destruidas o dañadas, en la recuperación de la economía y también en la recuperación y la vitalidad de los principales procesos productivos y sociales del país", añadió.

Las autoridades, junto a Naciones Unidas, han activado medidas de cara al paso del huracán Melissa por Cuba, particularmente por el oriente, entre Granma, Santiago de Cuba y Guantánamo.

En esa región, la más amenazada por el potente huracán, Díaz-Canel anunció el despliegue brigadas múltiples que se abocarán a la recuperación del territorio, en áreas como electricidad, construcción y comunicación.

"Juntos vamos a vencer. ¡Fuerza Cuba!", animó el presidente cubano al final de su alocución.

En el Caribe ya se registran al menos siete muertes, cuatro en Haití y tres en Jamaica, como consecuencia del paso del huracán Melissa, que ya está arrojando récords inéditos.

Ante esto, el Centro Nacional de Huracanes de EE.UU. llamó a resguardarse. "Esta es la última oportunidad para proteger su vida", alertó.

Noticia al Día/RT