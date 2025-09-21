Diveana lanza la versión de lujo de "Tus Ojos"

En un emocionante regreso a sus raíces, la reconocida cantante zuliana Diveana, apodada “Tu Reina”, se une al destacado trompetista tachirense Anthony Pérez para lanzar “Tus Ojos – Versión Deluxe”. Esta nueva versión, grabada bajo el estándar de calidad Apple Digital Master, transforma el clásico merengue de 1990 en una balada romántica íntima y sofisticada.

“Tus Ojos”, una de las canciones más solicitadas de Diveana, ahora presenta una interpretación que resalta la fuerza de su letra y el estilo único de la artista. Grabada en Miami y Venezuela, la propuesta mantiene la esencia emotiva del tema original, mientras que el fliscorno de Pérez complementa perfectamente la voz de Diveana.

Anthony Pérez comparte cómo nació este proyecto: "Cuando la tocábamos juntos en reuniones entre amigos, un día le propuse llevarla al estudio. A ella le encantó la idea y me dijo: ‘Anthony, hagamos esto, suena bellísimo’. Desde entonces, nació este proyecto que hoy compartimos con el público".

Desde su lanzamiento inicial en 1990, "Tus Ojos" ha permanecido vigente en el corazón de sus fanáticos. Esta nueva versión busca acercar el legado de la canción a nuevas generaciones, manteniendo su emotividad intacta.

Detalles de la producción

La grabación reunió a músicos destacados: Hugo Fuguet (guitarra), William Sigismondi (piano y pads), Diogo Brown (bajo), Moisés Contreras (percusión) y José “Cheo” Cárdenas (batería). La mezcla y masterización estuvo a cargo de Germán Landaeta, asegurando la calidad sonora que caracteriza a Apple Digital Master.

El lanzamiento se complementa con un videoclip filmado en los impresionantes paisajes del estado Táchira, Venezuela. El video presenta un concepto minimalista y natural, reflejando la complicidad entre voz e instrumento y amplificando la emotividad de esta interpretación.

Trayectoria de Anthony Pérez

Nacido en Táchira, Anthony Pérez inició su carrera en El Sistema, participando en la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar. Su experiencia incluye presentaciones en prestigiosos escenarios como Carnegie Hall y La Scala de Milán, así como colaboraciones con renombrados artistas en proyectos galardonados, fusionando lo popular y lo contemporáneo en sus propuestas actuales.

Trayectoria de Diveana

Desde finales de los años 80, Diveana se consolidó como una de las voces más icónicas de Venezuela y Latinoamérica. Con éxitos como “Papachongo” y “Tú”, su carisma y estilo han dejado una huella perdurable en la música latina.

Con “Tus Ojos – Versión Deluxe”, Diveana y Anthony Pérez han logrado fusionar la nostalgia con la innovación artística, llevando la esencia de esta melodía clásica a nuevas audiencias y reafirmando su legado en la música contemporánea.

