Don Omar reveló el origen de su tema musical “Angelito”

Después de casi dos décadas del lanzamiento de la emblemática canción “Angelito”, uno de los temas más sonados del repertorio de Don Omar, el cantante de reguetón decidió contar por primera vez el verdadero significado detrás de esa producción musical.

En una reciente entrevista que el puertorriqueño compartió en sus redes sociales, confesó que la inspiración para componer Angelito nació de un momento de introspección personal, en el que reflexionó sobre su estilo de vida y los riesgos que había corrido en el pasado.

“Yo creo que esta es la primera vez que yo voy a hablar de qué es Angelito. Angelito era la historia del Don Omar de hace mucho, mucho tiempo atrás, que vivía la vida buscando con quién simplemente acostarse”, reveló el artista.

La canción, que relata la tragedia de una joven que muere tras una relación sexual ocasional en la que contrae una enfermedad, fue escrita como una advertencia simbólica y como una forma de agradecimiento por las veces en que él, en sus palabras, salió ileso, según confesó.

“Angelito es la historia de esa muchacha que, saliendo ya de la historia personal, se acostó en un instante y ese instante la enfermó. Y ese one night stand lamentablemente la hizo morir”, explicó Don Omar sobre el mensaje de su canción.

Adicionalmente, contó detalles sobre la necesidad que tuvo detrás de la creación del tema musical, la letra y la inspiración con la que lo trabajó.

“Yo escribí Angelito porque en algún momento llegué a recapacitar de cuán bien me había tratado la vida. Yo tuve muchas compañeras que simplemente fueron compañeras por un día y que no haber contraído una enfermedad, yo sentía que en ese momento yo era un tipo con suerte y que un tipo con suerte en algún momento no debía seguir exponiéndose y que debía comenzar quizás a buscar ser un poco más selectivo”, expresó el cantante.

El cantante también explicó cómo sacar adelante una canción con ese mensaje en medio del auge del reguetón fiestero y explícito no fue tarea fácil. Don Omar cuenta que fue duramente criticado por las emisoras de radio e incluso por su propio equipo, porque consideraban que la canción no tenía ritmo ni potencial comercial.

“A mí me dijeron todos que estaba loco. En el momento en el que el reguetón lo único que estaba pidiendo era más música urbana, Don Omar quería sacar un tema de crítica social, un tema súper lento”, contó el artista en el clip.

Indicó que algunas estaciones de radio modificaban la velocidad de la pista para que sonara más movida: “La radio no quería programar la canción porque la canción era muy lenta. Inclusive creo y recuerdo haber escuchado que subían el pitch de la canción para poder tocar la canción en radio”, añadió.

Angelito es hoy considerada una de las piezas más profundas del repertorio de Don Omar, fue una apuesta arriesgada en una industria que entonces no estaba preparada para letras de ese tipo. Sin embargo, el tiempo le dio la razón y su mensaje de responsabilidad, el tono melancólico y el enfoque narrativo lograron conectar con el público más allá del baile, dejando claro que el reguetón también puede contar historias con propósito.

