Donald Trump no descarta un tercer mandato en 2028

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró este lunes 27 de octubre, mientras viajaba de Malasia a Tokio, que no planea postularse como vicepresidente en las elecciones de 2028, pero evitó descartar de manera definitiva una candidatura para un tercer mandato presidencial, informa Reuters.

Durante un intercambio con periodistas a bordo del Air Force One, el mandatario señaló que "no lo haría" al referirse a la posibilidad de acompañar a otro candidato, afirmando que "a la gente no le gustaría" y que sería "demasiado tierno". Sin embargo, al ser consultado sobre un eventual tercer mandato, respondió: "Me encantaría hacerlo. Tengo mis mejores números de siempre".

Las declaraciones reavivaron el debate sobre los límites constitucionales del poder ejecutivo en Estados Unidos. La Enmienda 22.° de la Constitución de EE.UU. prohíbe explícitamente a una persona ser elegida presidente más de dos veces, mientras que la Enmienda 12.° impide que alguien inelegible para la presidencia pueda postularse como vicepresidente. Pese a ello, algunos de los aliados del presidente han sugerido explorar vías legales o políticas para permitirle permanecer en el cargo más allá de los dos mandatos permitidos.

Trump, de 79 años, sería el presidente más longevo de la historia del país si decidiera buscar otro mandato en 2028. Aun así, ha mantenido un ritmo de trabajo intenso y frecuentes apariciones públicas, subrayando su vitalidad y disposición para continuar en la vida política. En sus declaraciones, también elogió al vicepresidente, JD Vance, y al secretario de Estado, Marco Rubio, a quienes describió como "grandes personas" y un posible equipo "imparable" para futuras elecciones.

