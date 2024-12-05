Dos medallas de oro, una de plata y par de bronces obtuvo el ajedrez visual en la modalidad clásico de los III Juegos Paranacionales Oriente 2024

Una excelente actuación registraron los exponentes del deporte ciencia para la modalidad clásico en la competencia que se desarrolla en el Hotel Tibisay de Maturín, estado Monagas.
El equipo conformado por Harlen Otero, José Colina, Luis Rodriguez y Valeria González culminaron en el primer lugar al vencer cuatro de las cinco rondas e igualar una.
Asimismo, Otero se llevó la medalla de oro en el primer tablero, mientras que Rodríguez se quedó con la de plata en el tercer tablero, y Colina y González lograron el bronce en el segundo y cuarto tablero, respectivamente.
El ajedrez visual continúa en acción con buenas proyecciones para el estado.
Prensa IRDEZ