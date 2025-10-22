Miércoles 22 de octubre de 2025
Dos pilotos muertos dejó la aeronave estrellada y calcinada en Táchira

El accidente quedó grabado

Por Greily Nuñez

Dos pilotos muertos dejó la aeronave estrellada y calcinada en Táchira
Los pilotos Antonio Bortones y Juan Maldonado, fueron las víctimas de la tragedia aérea suscitada la mañana de este miércoles 22 de octubre, en Táchira.

A través de las redes sociales se dio a conocer el impacto de la aeronave YV1443, cuando intentó despegar y se precipitó a tierra. Al parecer, presentó una falla mecánica, lo que derivó en el accidente y posterior incendio.

Al lugar se desplegaron unidades de Bomberos, Protección Civil Táchira y la Policía Nacional Bolivariana, quienes resguardaron el área.

El presidente del Banco Sofitasa, José María Nogueroles, profundamente conmovido, confirmó que los pilotos muertos en el accidente de Paramillo lo trasladaron desde el estado Apure a San Cristóbal, según reseñaron medios locales.

Por este terrible accidente pidió un minuto de silencio por las dos víctimas.

Las autoridades realizan las investigaciones correspondientes para determinar las causas exactas del siniestro, por lo que se activó la Junta Investigadora de Accidentes de Aviación Civil (JIAAC), de acuerdo a lo exigido por el Estado venezolano, con el fin de dar con las causas que generaron este siniestro.

