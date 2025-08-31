Domingo 31 de agosto de 2025
Ecuador exigirá visa de transeúnte a ciudadanos de 40 países desde el 1°-Sept: Venezolanos incluidos

Los ciudadanos que requieran el documento deberán realizar el trámite digital a través de la página web de la Cancillería de Ecuador

Por Candy Valbuena

Edificio del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana en Quito, Ecuador. Foto: @CancilleriaEc en X
Ecuador exigirá la Visa de Visitante Temporal de Transeúnte, a partir del próximo lunes, 1° de septiembre, a ciudadanos procedentes de 40 países a los que actualmente se les solicita visa para ingresar al país, informó este sábado el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana.

Esto, de conformidad con la Ley Orgánica de Solidaridad Nacional, que reformó el artículo 66 de la Ley Orgánica de Movilidad Humana, indicó en un comunicado.

La medida aplicará para nacionales de Afganistán, Angola, Bangladesh, Camerún, Cuba, Egipto, Eritrea, Etiopía, Filipinas, Gambia, Ghana, Guinea, Kenia, India, Irak, Irán, Libia, Nigeria Pakistán, Nepal, República Democrática del Congo, República Popular Democrática de Corea, Senegal, Siria, Sri Larika y Somalia.

Además, Venezuela, Vietnam, Yemen, Haiti, Mali, Costa de Marfil, Myanmar, Uzbekistán, Tayikistán, Albania, Chad, Guinea Bissau, Kirguistán, Mauritania, Sierra Leona, Sudan, Sudán del Sur y China.

El trámite

Para solicitar esta visa, el trámite deberá realizarse desde cualquier parte del mundo, fuera del territorio ecuatoriano, a través del enlace https://serviciosdigitales.cancilleria.gob.ec.

El formulario de solicitud costará 50 dólares y la Visa de Visitante Temporal de Transeúnte valdrá 30 dólares.

"La implementación de esta medida busca fortalecer la seguridad del Estado y el control migratorio", apuntó la Cancillería al anotar que el Gobierno de Ecuador "reitera su compromiso con el respeto a los derechos de las personas en movilidad humana y a la observancia del marco legal vigente".

Noticia al Día/Con información de EFE

