Martes 16 de septiembre de 2025
Al Dia

EE UU detalló alcance de la exención a Colombia tras la descertificación

El encargado de Negocios de Washington en Bogotá afirmó que ambos países siguen siendo "amigos y socios", pese a que hay "desacuerdos" con el Gobierno de Gustavo Petro.

Por Ernestina García

EE UU detalló alcance de la exención a Colombia tras la descertificación
Foto: referencial
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

El encargado de Negocios de EEUU en Colombia, John McNamara, afirmó este martes 16 de septiembre que su Gobierno no reducirá su apoyo a su "amigo y socio confiable", a pesar de que la víspera Washington decidió no ‘certificar’ este año al país suramericano como cooperador en la lucha contra el narcotráfico.

En una entrevista difundida en la cuenta de la Embajada de EEUU en Bogotá, McNamara explicó los alcances de la decisión que, en su opinión, "no debería resultar sorpresiva para los colegas del Gobierno de Colombia".

El representante de la Casa Blanca en Colombia reconoció que aunque existen "algunos desacuerdos con el Gobierno actual, la relación fundamental sigue siendo fuerte, sólida y duradera".

¿Qué incluye la exención?


McNamara descartó que desde Washington se vaya a reducir el apoyo en materia de lucha contra las drogas a Colombia.

El país suramericano, según lo determinó el presidente Donald Trump, recibirá una "exención por interés nacional", lo que implica que "todo el flujo de apoyo, asistencia y colaboración va a continuar como ayer, como hoy y como mañana, sin interrupciones", aseguró el diplomático estadounidense.

"EE.UU. está comprometido en una estrecha cooperación con Colombia, en una variedad de prioridades compartidas, incluyendo los esfuerzos de la lucha en contra del narcotráfico", agregó.

El encargado de Negocios manifestó que su país otorga 138 millones de dólares en "asistencia vital a los colombianos más vulnerables que se ven afectados de manera desproporcionada por la violencia impulsada por los narcoterroristas, el enemigo común". Asimismo, dijo que continuará el aporte de "cientos de millones de dólares" a la Fuerza Pública.

¿Por qué la descertificación?


McNamara afirmó que la medida se tomó como "un llamado a la acción" para "reducir de manera rápida los cultivos ilícitos de coca". Entre 2022 y 2023, el cultivo de coca aumentó en 10 %, llegando hasta las 253.000 hectáreas, según el informe del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI).

"Estamos en esa lucha juntos, no estamos esperando que Colombia la haga sola, sino que sea un socio confiable, con compromiso total", expresó.

Por otra parte, entre las exigencias de Washington está la suspensión de las extradiciones a "narcoterroristas". Bogotá anunció en junio pasado que dejaría sin efecto ese tratado de cooperación judicial en los casos de guerrilleros vinculados al narcotráfico que colaboren con la política de ‘paz total’.

McNamara aclaró que no se suspenderán funciones diplomáticas ni servicios consulares "a excepción de que haya un cambio brusco en las relaciones, que no creo que va a pasar".

Trump designó este lunes a naciones como Afganistán, Bolivia, Myanmar, Colombia y Venezuela entre aquellas que Washington cree que han "fracasado demostrablemente" durante el año pasado en el cumplimiento de los acuerdos antinarcóticos, informa Reuters.

La administración Trump elevó su tono beligerante contra algunos países latinoamericanos, entre ellos Venezuela, desde el pasado mes de agosto, cuando medios internacionales anunciaron un despliegue militar estadounidense en el sur del Caribe para, supuestamente, enfrentar a los cárteles de la droga.

Noticia al Día/RT

Temas:

¿Quién, según su opinión, es el mejor compositor de gaitas del Zulia?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Detenido por transitar con cuatro niños en una moto en Cojedes

Detenido por transitar con cuatro niños en una moto en Cojedes

Hallaron a hombre muerto en el kilómetro 25

Hallaron a hombre muerto en el kilómetro 25

Clubes recibirán compensación récord de FIFA por cesión de jugadores a la Copa Mundial 2026

Clubes recibirán compensación récord de FIFA por cesión de jugadores a la Copa Mundial 2026

La Zona Binacional refuerza seguridad en la frontera con Colombia

La Zona Binacional refuerza seguridad en la frontera con Colombia

La Fórmula 1 confirma seis carreras Sprint para la temporada 2026

La Fórmula 1 confirma seis carreras Sprint para la temporada 2026

Laura Pausini recibirá el premio Billboard Ícono en Miami

Laura Pausini recibirá el premio Billboard Ícono en Miami

Ivanka Trump y Gisele Bündchen disfrutaron de un día de sol en Miami

Ivanka Trump y Gisele Bündchen disfrutaron de un día de sol en Miami

Susana Cordeiro Guerra: Primera mujer latinoamericana designada como vicepresidenta del Banco Mundial para América Latina y el Caribe

Susana Cordeiro Guerra: Primera mujer latinoamericana designada como vicepresidenta del Banco Mundial para América Latina y el Caribe

Un 16 de septiembre nació Camilo Sesto: El rey del canto que nunca se apaga

Un 16 de septiembre nació Camilo Sesto: El rey del canto que nunca se apaga

Ridery: Innovación venezolana en movilidad

Ridery: Innovación venezolana en movilidad

Robert Redford: Ícono y defensor del cine independiente

Robert Redford: Ícono y defensor del cine independiente

Depilación Láser: Una solución que va más allá de la eliminación del vello

Depilación Láser: Una solución que va más allá de la eliminación del vello

Se ahogó abuelo de 70 años en la piscina de su granja en Machiques de Perijá

Se ahogó abuelo de 70 años en la piscina de su granja en Machiques de Perijá

Copa Libertadores femenina aplicará VAR en sus partidos

Copa Libertadores femenina aplicará VAR en sus partidos

Ronald Acuña Jr. despachó el vuelacerca 17 de la temporada en victoria ante Nacionales

Ronald Acuña Jr. despachó el vuelacerca 17 de la temporada en victoria ante Nacionales

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

EEUU eliminó a Colombia, Venezuela y Bolivia de la lista de los países que combaten el narcotráfico

EEUU eliminó a Colombia, Venezuela y Bolivia de la lista de los países que combaten el narcotráfico

A puñaladas mataron a venezolana en Cúcuta: El femicida está preso

A puñaladas mataron a venezolana en Cúcuta: El femicida está preso

Petro tras la descertificación de la lucha antidrogas:

Petro tras la descertificación de la lucha antidrogas: "Se acaba la dependencia de Colombia del armamento de EEUU"

Murió el actor Robert Redford

Murió el actor Robert Redford

Joven venezolano desaparece en el trayecto de Chile a Bolivia: Venía de regreso a Venezuela

Joven venezolano desaparece en el trayecto de Chile a Bolivia: Venía de regreso a Venezuela

Noticias Relacionadas

Al Dia

EE UU detalló alcance de la exención a Colombia tras la descertificación

El encargado de Negocios de Washington en Bogotá afirmó que ambos países siguen siendo "amigos y socios", pese a que hay "desacuerdos" con el Gobierno de Gustavo Petro.
Al Dia

Mike Tyson protagonizó momento viral al golpear y dejar sin aliento a MrBeast

El legendario boxeador estadounidense aceptó el reto del creador de contenido, golpeando en el abdomen
Farándula

Los grandes amores de Robert Redford: Cinco mujeres que conquistaron a un seductor eterno

El fallecido actor, uno de los más atractivos de todos los tiempos, tuvo dos matrimonios, un sonado romance y otros idilios que pasaron desapercibidos
Al Dia

En el centro de Maracaibo vuelven a vender pollitos teñidos de colores

Para teñirlos, los pollitos son expuestos a tinturas y colorantes con componentes tóxicos, que son absorbidos por su piel frágil.

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025