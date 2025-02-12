Lunes 25 de agosto de 2025
El amor se sube al techo este viernes en Palmarejo

Los nobles anfitriones, Rafa y Érica, prepararon la pequeña terraza del edificio para el encuentro

Por Noticia al Dia

Francisco Verde, pintando su mural, Enamorados Imposibles. Foto: Pintorverde en Ig
Maracaibo efervesce de puro sentimiento ejemplar. Las ofertas de eventos y espectáculos para este viernes, Día de la Amistad y del Amor, permiten constatar que la paz social es una bendición, una lúdica fortuna, un ditirambo griego, un júbilo memorioso, una rumba decretada por el gobierno y refrendada por la población. Nadie presumirá de ser adivino cuando exclame que todos los sitios de la ciudad consagrados al negocio sibarita estarán “hasta el siezo”, es decir, repletos de almas en jolgorio.

Como por ejemplo, en esa esquina de las calles Colón y Carabobo, donde la gente de Palmarejo estará presentando, de seis de la tarde a once de la noche, a cuatro maravillosas cofradías de artistas musicales de Maracaibo: Guislena, la Voz Alegre de Palmarejo; Onivurus; Frontierizo y quienes organizaron este programa libre para los Enamorados, Sopa Seco y Jugo. Un lujo artístico para investir el alma con los efluvios urbanos de la Dolce Vita…

Y como un exquisito “bocado de cardenal”, también será un aporte de los mismos artistas musicales para la muy rumbera Calle Carabobo y también para la ciudad íntegra.

Hace un año, en ese cruce de caminos que es el edificio Palmarejo, el maestro pintor, Francisco Verde, inauguró su entrañable obra de arte público, los Enamorados Imposibles, esto es, ese mural que abarca una pared de 6.30 metros, en una intervención pictórica que mide 4.8 metros de alto por 2.5 de ancho: una pareja de figuras enamoradas, amándose, inspirada en esa escultura del francés Augusto Rodin, El Beso. Con el artista Verde, graduado en la Escuela de Arte de Florencia, Italia y ex alumno dilecto de Niños Cantores y la Única, conversábamos, temprano: “Son como dos figuras en una que se están consumiendo, que se están derritiendo, mutuamente…La paleta de colores fue pensada tomando en cuenta que hay tanta riqueza cromática en la calle y entonces establecí un punto de contraste trabajando con lo acromático, con unas notas de color fucsia que, curiosamente, es un tono que existe muy poco en estas casas…”.

Foto: Cortesía

Los nobles anfitriones, Rafa y Érica, herederos del legado de 40 años de María Patherantonakys, fundadora del lar cultural sui generis de la zona del centro de Maracaibo, prepararon la pequeña terraza del edificio para que allí se genere este rico encuentro de afecto, amor y amistad (sobrarán comentarios perspicaces sobre el último concierto de amor de Los Beatles, jejeje) que se unirá a una variadísima gama de atracciones para celebrar con Cupido y con Baco la efeméride más excitante de la temporada. Por allá nos encontraremos. ¡Salud!

Por: Alexis Blanco

Noticia al Día

Documentos que debes tener para circular en Venezuela según el reglamento del INTT

Documentos que debes tener para circular en Venezuela según el reglamento del INTT

Maduro:

Maduro: "Nadie tocará a Venezuela"

Estadio Monumental se transforma en santuario: Miles honrarán a su primer santo José Gregorio Hernández, el

Estadio Monumental se transforma en santuario: Miles honrarán a su primer santo José Gregorio Hernández, el "Médico de los Pobres", en un acto histórico

Liberan a 13 presos políticos y dan arresto domiciliario al exalcalde Rafael Ramírez

Liberan a 13 presos políticos y dan arresto domiciliario al exalcalde Rafael Ramírez

No duerme desde hace dos años debido a un raro e indescifrable trastorno

No duerme desde hace dos años debido a un raro e indescifrable trastorno

