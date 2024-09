El cantante de rancheras Jorge Colina grabó videoclip en el Puente sobre el Lago: Un sueño que nació en Cabimas

Jorge Colina, cantante de música popular ranchera, estrenó recientemente un videoclip grabado en el puente sobre el Lago de Maracaibo. El proyecto audiovisual, titulado “Ya tú eres mi ex”, ya está cerca de las cuatro mil vistas en la plataforma de YouTube.

El video musical bajo las firmas de LAMRECORDS y VisuALT, trata sobre un joven, quien recibe llamadas de su expareja, aparentemente arrepentida de no valorarlo. “Ya tú eres mi ex, la que no soñó conmigo. Ya tu eres mi ex, de vuelta atrás, ¿cómo le explico?”, se escucha en la canción.

La mayor parte del videoclip transcurre en el puente sobre el Lago, donde se puede apreciar el joven con un sombrero y dos autos blancos de fondo, mientras canta su tema.

Colina, oriundo de Cabimas, ha ganado reconocimientos como el Premio Mara de Oro Internacional y el Tacarigua de Oro. El joven cuenta con más de diez mil seguidores en Instagram y realiza tributos a cantantes como Christian Nodal o Jessi Uribe.

Laura Fernández/Pasante

Noticia al Día