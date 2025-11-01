El INTT anuncia nuevos operativos especiales: Arrancan en Machiques este domingo 2-Nov

Entre los días domingo 2 y el viernes 7 de noviembre, el Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT) desplegará una nueva jornada con una serie de operativos especiales.

Los funcionarios del INTT garantizarán la atención directa de trámites vehiculares en seis estados del país, según indica una nota de prensa del organismo.

Los asistentes podrán agilizar la emisión y renovación de licencias para conducir, traspasos, registros originales, asesoría especializada, entre otros.

En detalle

El día domingo 2 de noviembre inician los operativos:

Comunidad de Río Negro, en Machiques, estado Zulia.

Para el 3 de noviembre los servicios estarán disponibles en:

Colinas de Los Caobos, en el edificio La Vista, en el municipio Libertador de Caracas.

El Liceo Freddy Acevedo, en la comunidad San Lorenzo, de San Cristóbal.

En el sector Las Avenidas, municipio Maturín.

El miércoles 5 de noviembre, el INTT activa sus servicios en las comunidades de:

Aragua de Maturín, estado Monagas, específicamente en la Cementera Cerro Azul.

La Cañada, estado Zulia, en el sector La Concepción, en la sede de la Dirección de Transporte.

Los operativos cierran el 7 de noviembre, en los siguientes estados:

Anzoátegui, en la Escuela María Guzmán de Marcano, municipio Juan Antonio Sotillo.

Táchira, específicamente en el municipio Fernández Feo, en el Centro de Educación Inicial Juan Pablo Segundo.

Lara, municipio Pedro León Torres, en la comunidad Río Tocuyo.

Noticia al Día/Con información de INTT/Nota de Prensa/2001