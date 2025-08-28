Jueves 28 de agosto de 2025
Al Dia

El perro goloso: Colección de fábulas del escritor Esopo

Esopo es el padre de la fábula, fue un escritor griego que estableció historias que todavía hoy los niños conocen. Convirtiéndose en historia de la humanidad.

Por Pasante1

El perro goloso: Colección de fábulas del escritor Esopo
Foto: Cortesía. Composición: Reyhans Quiroz
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Se considera al escritor griego Esopo como el padre de la fábula. Aunque la historia no tiene registros exactos de quién fue, un historiador de la época, Heródoto, lo reconocía y describía como un esclavo de un ciudadano de Samos, Grecia. Entre las teorías se cuenta que Esopo fue esclavo de un tal Xanto o Janto de Samos, quien le concedió la libertad debido a su gran reputación y talento para la escritura.

Lee también: Sudar también tiene un límite: Los peligros del calor extremo

En cuanto a su trabajo, las fábulas de Esopo fueron muy populares en la antigua Grecia, o eso relata el historiador Heródoto. Sus escritos también fueron reconocidos por el filósofo Platón y el comediógrafo Aristófanes.

Las fábulas de Esopo no eran un texto distinguido, de hecho eran muy populares por su transmisión escrita y oral e incluso se usaban en la formación académica de la época por su familiaridad. Por ello, hoy se recolectarán las fábulas más interesantes del misterioso Esopo.

El perro y su reflejo en el río

Foto: Cortesía.

Vadeaba un perro un río llevando en su hocico un pedazo de carne. Vio su propio reflejo en el agua del río y creyó que aquel reflejo era en realidad otro perro que llevaba un trozo de carne mayor que el suyo.

Y deseando adueñarse del pedazo ajeno, soltó el suyo para arrebatar el trozo a su compadre. Pero el resultado fue que se quedó sin el propio y sin el ajeno. Este, porque no existía, solo era un reflejo, y el otro, el verdadero, porque se lo llevó la corriente.

Significado: Valora lo que tienes y no lo pierdas por envidiar a los demás.

El lobo con piel de cordero

Foto: Cortesía.

Pensó un día un lobo cambiar su apariencia para así facilitar la caza de comida. Se metió en una piel de oveja y a continuación fue a pastar con el rebaño, de manera que despistó al pastor.

Al llegar el atardecer fue llevado junto al resto del rebaño a un cercado, quedando en el interior junto a sus deseadas presas. Sin embargo, por la noche el pastor entró buscando carne para el día siguiente. Cogió al lobo creyéndolo un cordero, y lo sacrificó.

Significado: Si engañamos a otros, también seremos engañados. El engaño solo conduce a más engaño.

El murciélago y las comadrejas

Foto: Cortesía.

Cayó un murciélago a tierra y fue apresado por una comadreja. Viéndose próximo a morir, imploró el murciélago por su vida. Le dijo la comadreja que no podía soltarle porque de nacimiento era enemiga de los pájaros. El murciélago replicó que no era pájaro, sino un ratón, librándose de este modo con gran astucia.

Tiempo después volvió a caer en manos de una segunda comadreja, a la que suplicó que no le devorara. La comadreja le dijo que odiaba a los ratones, de manera que no podía dejarle marchar. El murciélago, sin embargo, le contestó que él no era un ratón, sino un pájaro, de manera que consiguió volver a librarse.

Significado: Es de sabios adaptarse a las circunstancias.

La paloma y la hormiga

Foto: Cortesía.

Había una vez una hormiga que, sedienta, se acercó a beber a un río. Sin embargo, una vez allí se vio arrastrada por la corriente. Estaba ahogándose cuando una paloma, que se encontraba posada en una rama de un árbol cercano, observó la escena y acudió rauda a salvarla. Tras ponerla a salvo, la hormiga agradecida le prometió que algún día le devolvería el favor si podía a pesar de su diminuto tamaño.

Pasó el tiempo y un día un cazador llegó a la zona. Viendo a la paloma posada, aprestó su arma y se preparó para cazarla. Sin embargo, la hormiga, que se hallaba cerca, vio la escena y acudió a rauda a cumplir su promesa. La hormiga picó en el talón al cazador, el cual ante el dolor soltó su arma. La paloma aprovechó la oportunidad para salir volando, salvando su vida.

Significado: Una buena acción siempre recibe otra buena acción.

El águila, el cuervo y el pastor

Foto: Cortesía.

Lanzándose desde una cima, un águila arrebató a un corderito. La vio un cuervo y tratando de imitar al águila, se lanzó sobre un carnero, pero con tan mal conocimiento en el arte que sus garras se enredaron en la lana, y batiendo al máximo sus alas no logró soltarse.

Viendo el pastor lo que sucedía, cogió al cuervo, y cortando las puntas de sus alas, se lo llevó a sus niños. Le preguntaron sus hijos acerca de qué clase de ave era aquella, y él les dijo: Para mí, sólo es un cuervo; pero él, se cree águila.

Significado: Pon tu esfuerzo y dedicación en lo que realmente estás preparado, no en lo que no te corresponde.

Noticia al Día / Reyhans Quiroz

Temas:

¿Cuál es el principal problema que le pediría atender al nuevo alcalde de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Murió el actor Eusebio Poncela, rostro icónico de ‘Arrebato’ y ‘La ley del deseo’

Murió el actor Eusebio Poncela, rostro icónico de ‘Arrebato’ y ‘La ley del deseo’

Con 102 años es la persona más longeva en escalar el monte Fuji

Con 102 años es la persona más longeva en escalar el monte Fuji

Pablo López está cerca de su regreso con Mellizos

Pablo López está cerca de su regreso con Mellizos

"Agresiones deben ser detenidas": Cancilleres de Venezuela y Brasil sobre despliegue de EE.UU. en Caribe

Grandes herencias de hombres sencillos: El Buruso en 5 e’ Julio

Grandes herencias de hombres sencillos: El Buruso en 5 e’ Julio

La ‘Look Alike Cam’ transforma los recintos deportivos en escenarios de humor

La ‘Look Alike Cam’ transforma los recintos deportivos en escenarios de humor

Xuxo rinde homenaje a la salsa, su género favorito y promociona Deseándote

Xuxo rinde homenaje a la salsa, su género favorito y promociona Deseándote

La final de Champions para la nueva temporada cambia de horario

La final de Champions para la nueva temporada cambia de horario

Eugenio Suárez conecta su jonrón 42 y extiende su racha de poder con los Marineros

Eugenio Suárez conecta su jonrón 42 y extiende su racha de poder con los Marineros

Telasco Segovia marca golazo en clasificación del Inter de Miami a la final de la Copa de Campeones de Concacaf

Telasco Segovia marca golazo en clasificación del Inter de Miami a la final de la Copa de Campeones de Concacaf

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este jueves 28 de agosto de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este jueves 28 de agosto de 2025

Titulares de la prensa nacional para este jueves 28 de agosto

Titulares de la prensa nacional para este jueves 28 de agosto

Maduro denuncia presencia de submarino nuclear estadounidense como violación del Tratado de Tlatelolco

Maduro denuncia presencia de submarino nuclear estadounidense como violación del Tratado de Tlatelolco

"Él sigue muy activo": Esposa de Bruce Willis asegura que se comunican de manera diferente

Inicia sustitución de un kilómetro de tubería de agua potable en sector Capitán Chico de Maracaibo

Inicia sustitución de un kilómetro de tubería de agua potable en sector Capitán Chico de Maracaibo

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Conozca a la hija de Miss Venezuela 1990 que sigue los pasos de su madre 35 años después

Conozca a la hija de Miss Venezuela 1990 que sigue los pasos de su madre 35 años después

Autoridades chilenas investigan rara mutación genética tras muerte de cuatro niños venezolanos por aplicación anestesia local

Autoridades chilenas investigan rara mutación genética tras muerte de cuatro niños venezolanos por aplicación anestesia local

“Mi corona fue una carga”: Alicia Machado revela su batalla con la salud mental y física

“Mi corona fue una carga”: Alicia Machado revela su batalla con la salud mental y física

Federación Médica Venezolana aplicará sanciones a galenos que promocionen sus servicios en redes sociales

Federación Médica Venezolana aplicará sanciones a galenos que promocionen sus servicios en redes sociales

Nicolás Maduro: Sociedad norteamericana es la de mayor consumo de drogas en el mundo

Nicolás Maduro: Sociedad norteamericana es la de mayor consumo de drogas en el mundo

Noticias Relacionadas

Al Dia

El perro goloso: Colección de fábulas del escritor Esopo

Esopo es el padre de la fábula, fue un escritor griego que estableció historias que todavía hoy los niños conocen. Convirtiéndose en historia de la humanidad.
Al Dia

Departamento de Salud de EEUU investiga una posible vinculación entre el consumo de antidepresivos y los tiroteos

Este miércoles un hombre de 23 años, sin antecedentes penales, irrumpió en la iglesia La Asunción, en Minneapolis, donde funciona una escuela católica, y acabó con la vida de dos niños de 8 y 10 años, hirió a 17 personas y luego se suicidó

Al Dia

El Coro Renacer de Maracaibo celebra su primer aniversario con una Noche de Adoración

El concierto se llevará a cabo el próximo 4 de septiembre a las 7 p. m. en la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe.
Al Dia

Un canto a Luis Homez: Se cumplen 35 años que se marchó

Estaba llamado a ser el próximo gobernador del Zulia.

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025