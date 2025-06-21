Viernes 26 de septiembre de 2025
Al Dia

El príncipe de Gales celebra su cumpleaños número 43 rodeado de sus mascotas

El heredero al trono británico nació el 21 de junio de 1982 y ha logrado establecer una hermosa familia junto a Kate Middleton

Por Candy Valbuena

El príncipe de Gales celebra su cumpleaños número 43 rodeado de sus mascotas
Imagen de cumpleaños del Príncipe Guillermo en sus redes sociales / Instagram: @princeandprincessofwales
El príncipe Guillermo celebra su cumpleaños número 43 este sábado, 21 de junio con una fotografía donde aparece rodeado de sus perros.

La imagen del heredero al trono británico, publicada en las redes sociales del Palacio de Kensington (residencia oficial y oficina de los príncipes de Gales), vino acompañada de la frase: "¡Feliz cumpleaños! Con amor, C, G, C, L, Orla y los cachorros".

Las iniciales hacen referencia a los nombres en inglés de Catalina, la princesa de Gales; Jorge, Carlota y Luis, sus hijos, junto a los nombres de su perra y sus nuevos cachorros.

En la fotografía, Guillermo, con su ya característica barba, aparece sentado en la hierba, ataviado con una camisa y unos vaqueros, mientras mira de frente y acaricia a un cachorro de cocker spaniel, rodeado de otros tres perros más.

El anterior perro de los príncipes de Gales, Lupo, fue un regalo del hermano de Catalina, James Middleton, y falleció de forma repentina en noviembre 2020.

Poco antes de la muerte del primer animal, recibieron a Orla, también criada por la familia Middleton, que en mayo dio a luz a la camada que muestra la imagen.

La foto la tomó la princesa Catalina

De acuerdo con los medios británicos, la fotografía fue tomada por la propia princesa de Gales en Windsor a principios de junio.

De forma más institucional, la cuenta oficial de la familia real en X también emitió una publicación para felicitar al primogénito del rey Carlos III.

"Feliz Cumpleaños al Príncipe de Gales", reza la publicación, acompañada de un emoticono de un globo y un cañón de serpentinas y una fotografía donde Guillermo aparece sentado en el campo, esbozando una media sonrisa y con las manos entrelazadas.

Noticia al Día/Con información de EFE

