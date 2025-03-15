Jueves 25 de septiembre de 2025
El Puma José Luis Rodríguez: “Tengo pensado irme a los 90″

El Puma dice que no ha visto un carruaje de sepultura con un camión de mudanza atrás. "No te llevas nada absolutamente., tienes que dejar todo atrás y no pensar en más nada, solo que vas a un sitió mejor” dijo a Pablo Motos

Por Javier Sanchez

El venezolano, José Luis Rodríguez, conocido en el mundo artístico como El Puma, quien está por comenzar su gira de despedida "Encuentro Tour", dijo el viernes pasado en el programa El Hormiguero, conducido por Pablo Motos que, tiene pensado irse a los 90.

El famoso artista venezolano ha vivido situaciones complejas como un infarto, un doble trasplante de pulmón y ver partir a muchos de sus amigos, lo que a sus 82 años lo ha hecho desarrollar una nueva perspectiva sobre lo que significa la vida y la muerte.

“Te vas a apegando a las cosas, al dinero, a la mujer… tienes que dejar todo eso atrás y pensar que vas a un sitio mejor”, dijo. “No he visto un féretro o un carruaje de sepultura con un camión de mudanza atrás. No te llevas nada absolutamente. Tienes que dejar todo eso atrás y no pensar en más nada, solo que vas a un sitió mejor”, reflexionó en una amplia entrevista en el famoso programa español.

El Puma reconoció que el desapego no es sencillo y menos si no se tiene fe. “Si no tienes fe no lo vas a lograr. La fe es la convicción de lo que tú no ves y la certeza de lo que estás esperando: yo no lo veo pero sé que está ahí. No con tus ojos físicos, sino que hay algo dentro de ti que te dice: ‘Hay algo ahí, ve por ello”, consideró.

El cantante aseguró que vive cada día como si fuese el último y que esto es importante para acercarse cada vez más al desapego. “El desapego es una práctica diaria, pienso que este puede ser mi último programa, pero venimos solos y nos vamos solos”, dijo.

“Tengo pensado irme a los 90. Quiero utilizar estos ocho años para despedirme de Latinoamérica y España”, aseguró el Puma, quien está por comenzar su gira de despedida Encuentro Tour, con la que visitará ciudades de España y Latinoamérica.

En 2022, José Luis Rodríguez regresó a los escenarios venezolanos tras años de ausencia. En julio de ese año ofreció un concierto en la sala Ríos Reyna del Teatro Teresa Carreño.


Su regreso a los escenarios venezolanos ocurrió luego de que se sometiera a un doble trasplante de pulmón. El cantante tuvo que pasar año y medio en rehabilitación.
En 2019, salió de gira; sin embargo, un año después llegó la pandemia de covid-19, por lo que suspendió sus shows.

En mayo de 2021 lanzó el disco Yo regresaré, que incluye canción homónima, que presentó en los Latin American Music Award, y fue galardonado con el Premio Leyenda. Aclamado como uno de los principales intérpretes de la música latina, es reconocido por muchos de sus contemporáneos como el primer cantante venezolano en alcanzar el estrellato, con lo que abrió las puertas a otros talentos nacionales.

Con información El Nacional



