La Posadita un refugio de animales ubicado en Santa Lucía, confirma con alegría el rescate de la perrita reportada el pasado domingo en Cañada Honda. La perrita, a quien han nombrado cariñosamente

Sofía, se encuentra bajo el cuidado del refugio, pero su camino hacia la recuperación total es largo y requiere ayuda inmediata.

Sofía fue encontrada en condiciones de gran vulnerabilidad en Cañada Honda, y su historia ha conmovido profundamente al personal del refugio. Ahora, con la perrita a salvo, la institución se enfrenta al desafío de brindarle la atención médica y el amor que tanto necesita para sanar sus heridas físicas y emocionales.

Imagen: cortesía

La condición inicial de Sofía requiere una intervención veterinaria integral y urgente. El Refugio La Posadita hace una invitación a aquellas personas o instituciones que puedan colaborar para cubrir los siguientes cuidados esenciales, que marcarán la diferencia en la vida de Sofía:

Chequeo general veterinario y revisión completa: para realizar una evaluación médica y detectar cualquier lesión o enfermedad oculta.

Hematología completa: un análisis de sangre crucial para monitorear su estado de salud, detectar infecciones y posibles deficiencias nutricionales.

Peluquería y arreglo general: más allá de la estética, esto es vital para su higiene, comodidad, cuidado y así ayudarla a sentirse sana.

Imagen: cortesía

Con tu donativo, estarás contribuyendo directamente a que Sofía recupere su salud, su confianza y tenga la oportunidad de recibir todo el amor que merece.

El Refugio La Posadita pone a disposición el siguiente número de contacto para quienes deseen convertirse en "Padrinos de Sofía":

Yamelis Molero (0424-6234229)

Noticia Al Dia / Arelys Munda