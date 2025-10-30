La Posadita un refugio de animales ubicado en Santa Lucía, confirma con alegría el rescate de la perrita reportada el pasado domingo en Cañada Honda. La perrita, a quien han nombrado cariñosamente
Sofía, se encuentra bajo el cuidado del refugio, pero su camino hacia la recuperación total es largo y requiere ayuda inmediata.
Sofía fue encontrada en condiciones de gran vulnerabilidad en Cañada Honda, y su historia ha conmovido profundamente al personal del refugio. Ahora, con la perrita a salvo, la institución se enfrenta al desafío de brindarle la atención médica y el amor que tanto necesita para sanar sus heridas físicas y emocionales.
La condición inicial de Sofía requiere una intervención veterinaria integral y urgente. El Refugio La Posadita hace una invitación a aquellas personas o instituciones que puedan colaborar para cubrir los siguientes cuidados esenciales, que marcarán la diferencia en la vida de Sofía:
- Chequeo general veterinario y revisión completa: para realizar una evaluación médica y detectar cualquier lesión o enfermedad oculta.
- Hematología completa: un análisis de sangre crucial para monitorear su estado de salud, detectar infecciones y posibles deficiencias nutricionales.
- Peluquería y arreglo general: más allá de la estética, esto es vital para su higiene, comodidad, cuidado y así ayudarla a sentirse sana.
Con tu donativo, estarás contribuyendo directamente a que Sofía recupere su salud, su confianza y tenga la oportunidad de recibir todo el amor que merece.
El Refugio La Posadita pone a disposición el siguiente número de contacto para quienes deseen convertirse en "Padrinos de Sofía":
Yamelis Molero (0424-6234229)
Noticia Al Dia / Arelys Munda