El Saime realizará jornadas de cedulación en geriátricos a partir del lunes

El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) ejecutará un recorrido nacional con el propósito de garantizar la renovación de cédulas de identidad a adultos mayores.

El despliegue comenzará el próximo lunes 15 de septiembre, funcionarios públicos del Saime visitarán diferentes geriátricos del territorio nacional donde renovarán documentos de identidad. La intención de la ruta es asegurar el derecho a la identificación a personas de la tercera edad.

a través de su cuenta X antes Twiter informó: "a través de su Ruta "José Gregorio Hernández" se iniciará un recorrido por diferentes geriátricos del territorio nacional. La meta es simple y llena de amor, ir a cada rincón para garantizar la cédula de identidad a nuestros adultos mayores".