Miércoles 22 de octubre de 2025
El secretario de Guerra de EEUU confirma el ataque a una ‘narcolancha’ en el Pacífico

El funcionario indicó que la "inteligencia" de EEUU "tenía conocimiento de que el buque estaba involucrado en el contrabando ilícito de narcóticos

Por Ernestina García

El secretario de Guerra de EEUU confirma el ataque a una ‘narcolancha’ en el Pacífico
El secretario de Guerra de EEUU, Pete Hegseth, informó este miércoles 22 de octubre sobre un nuevo ataque contra una ‘narcolancha’ realizado en el "Pacífico Oriental" durante la jornada del martes.

"Ayer, bajo la dirección del Presidente Trump, el Departamento de Guerra llevó a cabo un ataque cinético letal contra un buque operado por una Organización Terrorista Designada y que realizaba narcotráfico en el Pacífico Oriental", indicó Hegseth a través de X.

El funcionario indicó que la "inteligencia" de EEUU "tenía conocimiento de que el buque estaba involucrado en el contrabando ilícito de narcóticos, transitaba por una ruta conocida para el narcotráfico y transportaba narcóticos".

Hegseth también aseguró que el bombardeo contra la embarcación civil fue "llevado a cabo en aguas internacionales". Según el funcionario, en la lancha "se encontraban dos narcoterroristas a bordo".

"Ambos terroristas murieron y ninguna fuerza estadounidense resultó herida", añadió el secretario de Guerra, quien dijo que "los narcoterroristas" que pretenden llevar "veneno" a las costas estadounidenses "no encontrarán refugio en ningún lugar" del hemisferio.

Hegseth comparó la situación actual con la "guerra" que libro EEUU con "Al Qaeda". "Estos cárteles libran una guerra contra nuestra frontera y nuestra gente. No habrá refugio ni perdón, solo justicia", dijo.

Noticia al Día/RT

