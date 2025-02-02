El Zulia ejerció la democracia participativa este 2 de febrero

Los militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) salieron a votar este domingo en el estado Zulia para elegir los proyectos que tendrán prioridad en las comunidades, y que serán ejecutados junto al Gobierno Nacional, encabezado por el Presidente Nicolás Maduro.

Los proyectos llevados a escrutinio fueron debatidos y pasados a instancias de elección vía debate en Asambleas Populares. El Zulia cuenta con 576 circuitos comunales y 510 centros de votación en los 21 municipios del estado.

En la región fueron votados 3990 proyectos postulados. El centro electoral Olga María Abreu, de la parroquia Idelfonso Vázquez del oeste de Maracaibo, fue uno de los puntos de votación más concurridos de la jornada.

Allí el ciudadano Andry Coll de la comuna “Tierra nuestra”, manifestó que “las 13 comunas estuvieron plenamente activas en el proceso, tanto de postulación, como de elección de los proyectos comunales, para solucionar las necesidades de las comunidades”, aseguro Coll.

En el sector Las peonias, en la Parroquia Idelfonso Vásquez, el diputado a la Asamblea Nacional, Fidel Madroñero, participó en las elecciones y expresó que “Estas son las primeras elecciones en nuestro país en este 2025, el pueblo eligió cuál proyecto es el prioritario en su sector, así cada quien suma su voluntad para por mayoría popular decidir cuál será el plan que tendrá prioridad para desarrollarse. Este es un nuevo y verdadero modelo de democracia", dijo el parlamentario".

Asimismo, en la parroquia Antonio Borjas Romero de la capital zuliana, específicamente en el centro Antonio López Epiayu, Daimer Villegas, participante de las elecciones populares, también se expresó.

"Así como en todas las elecciones convocadas por la democracia Venezuela, esta es de gran importancia en la responsabilidad y la solución a necesidades y dificultades del día a día, así como los temas sociales y económicos más profundo en los que el pueblo seguirá tomando un mayor protagonismo en lo que significa resolver y asegurar su propio futuro próspero”, aseveró Villegas.

