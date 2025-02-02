Viernes 15 de agosto de 2025
Al Dia

El Zulia ejerció la democracia participativa este 2 de febrero

En la región fueron votados 3990 proyectos postulados.

Por Christian Coronel

El Zulia ejerció la democracia participativa este 2 de febrero
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Los militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) salieron a votar este domingo en el estado Zulia para elegir los proyectos que tendrán prioridad en las comunidades, y que serán ejecutados junto al Gobierno Nacional, encabezado por el Presidente Nicolás Maduro.

Foto: Cortesía

Los proyectos llevados a escrutinio fueron debatidos y pasados a instancias de elección vía debate en Asambleas Populares. El Zulia cuenta con 576 circuitos comunales y 510 centros de votación en los 21 municipios del estado.

Foto: Cortesía

En la región fueron votados 3990 proyectos postulados. El centro electoral Olga María Abreu, de la parroquia Idelfonso Vázquez del oeste de Maracaibo, fue uno de los puntos de votación más concurridos de la jornada.

Foto: Cortesía

Allí el ciudadano Andry Coll de la comuna “Tierra nuestra”, manifestó que “las 13 comunas estuvieron plenamente activas en el proceso, tanto de postulación, como de elección de los proyectos comunales, para solucionar las necesidades de las comunidades”, aseguro Coll.

Foto: Cortesía

En el sector Las peonias, en la Parroquia Idelfonso Vásquez, el diputado a la Asamblea Nacional, Fidel Madroñero, participó en las elecciones y expresó que “Estas son las primeras elecciones en nuestro país en este 2025, el pueblo eligió cuál proyecto es el prioritario en su sector, así cada quien suma su voluntad para por mayoría popular decidir cuál será el plan que tendrá prioridad para desarrollarse. Este es un nuevo y verdadero modelo de democracia", dijo el parlamentario".

Foto: Cortesía

Asimismo, en la parroquia Antonio Borjas Romero de la capital zuliana, específicamente en el centro Antonio López Epiayu, Daimer Villegas, participante de las elecciones populares, también se expresó.

Foto: Cortesía

"Así como en todas las elecciones convocadas por la democracia Venezuela, esta es de gran importancia en la responsabilidad y la solución a necesidades y dificultades del día a día, así como los temas sociales y económicos más profundo en los que el pueblo seguirá tomando un mayor protagonismo en lo que significa resolver y asegurar su propio futuro próspero”, aseveró Villegas.

Foto: Cortesía

Prensa PSUV Zulia

Temas:

¿Cuál es el principal problema que le pediría atender al nuevo alcalde de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Trump dice que la reunión con Putin fue “muy productiva”, pero no llegaron a un acuerdo sobre Ucrania

Trump dice que la reunión con Putin fue “muy productiva”, pero no llegaron a un acuerdo sobre Ucrania

Horizontes de nuestra industria petrolera (por el Dr. Hugo Hernández Rafalli)

Horizontes de nuestra industria petrolera (por el Dr. Hugo Hernández Rafalli)

Colegio de Médicos del Zulia advierte sobre falsos certificados para conducir

Colegio de Médicos del Zulia advierte sobre falsos certificados para conducir

Liverpool superó sobre el final a Bournemouth y comenzó con el pie derecho la Premier League

Liverpool superó sobre el final a Bournemouth y comenzó con el pie derecho la Premier League

Jules Koundé renueva su contrato con Barcelona hasta el 2030

Jules Koundé renueva su contrato con Barcelona hasta el 2030

El Girona de Yangel Herrera cayó ante Rayo Vallecano en el inicio de LaLiga

El Girona de Yangel Herrera cayó ante Rayo Vallecano en el inicio de LaLiga

Mastantuono entrena con el Real Madrid y llena de ilusión a la afición

Mastantuono entrena con el Real Madrid y llena de ilusión a la afición

Robert Lewandowski apunta contra el Balón de Oro:

Robert Lewandowski apunta contra el Balón de Oro: "Es un premio comercial"

¿Por qué Trump reactiva la licencia a Chevron? (Víctor Álvarez R)

¿Por qué Trump reactiva la licencia a Chevron? (Víctor Álvarez R)

Enio López de regreso como solista a los escenarios a Maracaibo: El público del Baralt lo aplaudió

Enio López de regreso como solista a los escenarios a Maracaibo: El público del Baralt lo aplaudió

Reseña del libro “La Viuda” de Fiona Barton, un misterio del que conocemos la respuesta

Reseña del libro “La Viuda” de Fiona Barton, un misterio del que conocemos la respuesta

De la ciencia ficción a la cancha: Los robots se vuelven deportistas en las olimpíadas robóticas de Pekín

De la ciencia ficción a la cancha: Los robots se vuelven deportistas en las olimpíadas robóticas de Pekín

Adiós, Megadeth: El último rugido de la leyenda del thrash metal

Adiós, Megadeth: El último rugido de la leyenda del thrash metal

Juventus realizará en Venezuela el Training Camp 2025

Juventus realizará en Venezuela el Training Camp 2025

Se cumplen 13 años del juego perfecto de Félix

Se cumplen 13 años del juego perfecto de Félix "El Rey" Hernández

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Sharon, la hija del recordado humorista Henry Rodríguez brilla como presentadora y empresaria

Sharon, la hija del recordado humorista Henry Rodríguez brilla como presentadora y empresaria

Valeria Di Martino es Miss Zulia 2025

Valeria Di Martino es Miss Zulia 2025

Cinco eventos falsos sobre el Tren de Aragua fueron promovidos desde centro vinculado a exfuncionario de EEUU: InSight Crime

Cinco eventos falsos sobre el Tren de Aragua fueron promovidos desde centro vinculado a exfuncionario de EEUU: InSight Crime

Llegó un bono de 15 mil bolívares a sistema Patria

Llegó un bono de 15 mil bolívares a sistema Patria

Con brillo y glamur inicia el Miss Zulia 2025 al ritmo de la gaita

Con brillo y glamur inicia el Miss Zulia 2025 al ritmo de la gaita

Noticias Relacionadas

Salud

Gobernador Caldera activa Plan Cayapa de la Salud en la Farmacia Alto Costo del Zulia que atenderá pacientes oncológicos

Entre las obras a ejecutar están la climatización, limpieza, impermeabilización, reparación de los baños, entre otros trabajos

Zulia

Este sábado 16-Ago la Alcaldía de Maracaibo se integra al Plan Vacacional RIE

Este sábado 16 de agosto, la Alcaldía de Maracaibo, se integra al Plan Vacacional RIE, en la Vereda del Lago,…
Internacionales

Cae avioneta en Medellín: Dos personas resultaron heridas

La investigación preliminar apunta a problemas mecánicos

Nacionales

Inameh informa que declinación solar comenzará en el país el 20-Ago

Generará altas temperaturas hasta finales de septiembre


Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025