El zuliano Wilyer Abreu gana su segundo Guante de Oro de forma consecutiva

El jardinero derecho zuliano Wilyer Abreu, de los Medias Rojas de Boston, fue reconocido nuevamente con el Guante de Oro, logrando el prestigioso galardón por segundo año consecutivo en la Liga Americana. Esta distinción reafirma su estatus como uno de los mejores defensores del circuito, destacando por su consistencia, alcance y precisión en los jardines.

A lo largo de la temporada 2025, Abreu brilló por su impecable desempeño defensivo, acumulando numerosas jugadas destacadas que contribuyeron al éxito de su equipo. Su capacidad para cubrir terreno, leer los batazos y ejecutar asistencias certeras lo consolidan como una pieza clave en el esquema de Boston.

Es la quinta vez en la historia de los Red Sox que múltiples jardineros han sido nombrados ganadores del Guante de Oro, incluyendo 2018 (Jackie Bradley Jr. y Mookie Betts), 1978 y ’79 (Dwight Evans y Fred Lynn) y 1968 (Carl Yastrzemski y Reggie Smith).

Junto a Wilyer también brillaron dos jóvenes talentos venezolanos. Maikel García, de los Reales de Kansas City, fue reconocido con el Guante de Oro como mejor antesalista en la Liga Americana, convirtiéndose en el primer venezolano en obtener este galardón en la tercera base.

Por su parte, en la Liga Nacional, el novato Javier Sanoja, de los Marlins de Miami, fue distinguido como el mejor utility defensivo, también con el Guante de Oro, gracias a su versatilidad y rendimiento en múltiples posiciones.