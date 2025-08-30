Elección de venezolana como Miss International Bolivia 2025 generó debate en las redes sociales

La elección de Paola Guzmán como Miss International Bolivia 2025 ha generado un debate en las redes sociales. A sus 22 años, esta modelo de origen venezolano fue seleccionada para representar al país en el prestigioso certamen que se celebrará en Tokio, Japón, en noviembre.

La polémica en redes sociales



El anuncio de su designación provocó una fuerte reacción, con numerosas críticas enfocadas en su nacionalidad de nacimiento. En respuesta, la organización del certamen emitió un comunicado defendiendo su decisión.

"Creemos en las oportunidades reales, en aquellas que se ganan con amor, entrega y el deseo genuino de trabajar por Bolivia. Ser boliviano no solo es haber nacido aquí, es decidir ponerse al servicio de esta patria", expresaron. Además, rechazaron enérgicamente el "odio en línea" y la "xenofobia", haciendo un llamado a la unidad en lugar de la controversia.

Conexión de Paola Guzmán con Bolivia



Aunque nació en Venezuela, Paola Guzmán tiene fuertes lazos con Bolivia. Su padre es boliviano, y desde los 13 años ella solía pasar sus vacaciones en el país, donde aprendió danzas folclóricas como el tinku, la saya y la chacarera. Al cumplir la mayoría de edad, tomó la decisión de establecerse de forma permanente en Bolivia.

Antecedentes y desafíos



Paola sucede a Camila Roca, quien en la edición anterior logró una histórica posición como primera finalista. Consciente del gran desafío, Guzmán se mostró entusiasmada y comprometida: "Sé que el desafío es enorme. Me comprometo a dar lo mejor de mí para qué la corona este año venga a nuestra casa".

Bolivia ha tenido una destacada participación en los últimos años en el Miss International, aunque aún no ha logrado ganar la corona. Por su parte, Venezuela es uno de los países más exitosos en el certamen, con nueve títulos, el más reciente en 2023.

La gran final del certamen será el 27 de noviembre de 2025 en Tokio, donde Paola competirá con representantes de todo el mundo, incluida la candidata peruana Nathie Quijano.

Noticia al Día/Panamericana TV