Sábado 30 de agosto de 2025
Al Dia

Elección de venezolana como Miss International Bolivia 2025 generó debate en las redes sociales

Aunque nació en Venezuela, Paola Guzmán tiene fuertes lazos con Bolivia

Por Ernestina García

Elección de venezolana como Miss International Bolivia 2025 generó debate en las redes sociales
Foto: referencial
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

La elección de Paola Guzmán como Miss International Bolivia 2025 ha generado un debate en las redes sociales. A sus 22 años, esta modelo de origen venezolano fue seleccionada para representar al país en el prestigioso certamen que se celebrará en Tokio, Japón, en noviembre.

La polémica en redes sociales


El anuncio de su designación provocó una fuerte reacción, con numerosas críticas enfocadas en su nacionalidad de nacimiento. En respuesta, la organización del certamen emitió un comunicado defendiendo su decisión.

"Creemos en las oportunidades reales, en aquellas que se ganan con amor, entrega y el deseo genuino de trabajar por Bolivia. Ser boliviano no solo es haber nacido aquí, es decidir ponerse al servicio de esta patria", expresaron. Además, rechazaron enérgicamente el "odio en línea" y la "xenofobia", haciendo un llamado a la unidad en lugar de la controversia.

Conexión de Paola Guzmán con Bolivia


Aunque nació en Venezuela, Paola Guzmán tiene fuertes lazos con Bolivia. Su padre es boliviano, y desde los 13 años ella solía pasar sus vacaciones en el país, donde aprendió danzas folclóricas como el tinku, la saya y la chacarera. Al cumplir la mayoría de edad, tomó la decisión de establecerse de forma permanente en Bolivia.

Antecedentes y desafíos


Paola sucede a Camila Roca, quien en la edición anterior logró una histórica posición como primera finalista. Consciente del gran desafío, Guzmán se mostró entusiasmada y comprometida: "Sé que el desafío es enorme. Me comprometo a dar lo mejor de mí para qué la corona este año venga a nuestra casa".

Bolivia ha tenido una destacada participación en los últimos años en el Miss International, aunque aún no ha logrado ganar la corona. Por su parte, Venezuela es uno de los países más exitosos en el certamen, con nueve títulos, el más reciente en 2023.

La gran final del certamen será el 27 de noviembre de 2025 en Tokio, donde Paola competirá con representantes de todo el mundo, incluida la candidata peruana Nathie Quijano.

Noticia al Día/Panamericana TV

Temas:

¿Quién, según su opinión, es el mejor compositor de gaitas del Zulia?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Captan a hombre orinando en plena vía pública en el sector La Chamarreta de Maracaibo

Captan a hombre orinando en plena vía pública en el sector La Chamarreta de Maracaibo

Alejandro Garnacho ficha por siete temporadas con el Chelsea

Alejandro Garnacho ficha por siete temporadas con el Chelsea

El alma maracucha en palabras: Un viaje por sus modismos y refranes

El alma maracucha en palabras: Un viaje por sus modismos y refranes

Bomberos de Caracas rescataron a hombre que cayó al Guaire

Bomberos de Caracas rescataron a hombre que cayó al Guaire

Piastri se adueña de la pole del GP de Países Bajos

Piastri se adueña de la pole del GP de Países Bajos

El hallazgo de Valeria Afanador en Colombia estremece las redes sociales: “Justicia inmediata y castigo ejemplar”

El hallazgo de Valeria Afanador en Colombia estremece las redes sociales: “Justicia inmediata y castigo ejemplar”

Maikel García disparó el decimocuarto jonrón de la temporada

Maikel García disparó el decimocuarto jonrón de la temporada

Wenceslao Moreno Jr. :“Águilas del Zulia posee una de las mejores reservas criollas de la liga”

Wenceslao Moreno Jr. :“Águilas del Zulia posee una de las mejores reservas criollas de la liga”

Lo que te deparan los astros este sábado 30-Ago

Lo que te deparan los astros este sábado 30-Ago

Emprendedores en Maracaibo reciben microcréditos otorgados por el alcalde Di Martino

Emprendedores en Maracaibo reciben microcréditos otorgados por el alcalde Di Martino

El disco debut de Oasis

El disco debut de Oasis "Definitely Maybe" cumple 31 años

Bruce Willis fue trasladado a un centro de cuidados especiales

Bruce Willis fue trasladado a un centro de cuidados especiales

Jay-Z es el músico más rico del mundo, según Vanguard

Jay-Z es el músico más rico del mundo, según Vanguard

Yangel Herrera se acerca a la Real Sociedad

Yangel Herrera se acerca a la Real Sociedad

Don Francisco anuncia regreso de Sábado Gigante

Don Francisco anuncia regreso de Sábado Gigante

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Murió bebé de nueve meses tras ser brutalmente golpeado por su padre en Barinas

Murió bebé de nueve meses tras ser brutalmente golpeado por su padre en Barinas

Hallan muerta a adolescente en la casa de su novio en Portuguesa

Hallan muerta a adolescente en la casa de su novio en Portuguesa

Hallan sin vida a Valeria Afanador, la niña que había desaparecido en Cajicá

Hallan sin vida a Valeria Afanador, la niña que había desaparecido en Cajicá

Trágico final: Kirguistán cesa en la búsqueda de la alpinista rusa Natalia Nagovitsyna

Trágico final: Kirguistán cesa en la búsqueda de la alpinista rusa Natalia Nagovitsyna

Explosión en vivienda de Fundación Mendoza no dejó víctimas

Explosión en vivienda de Fundación Mendoza no dejó víctimas

Noticias Relacionadas

Al Dia

Elección de venezolana como Miss International Bolivia 2025 generó debate en las redes sociales

Aunque nació en Venezuela, Paola Guzmán tiene fuertes lazos con Bolivia
Al Dia

La Unión de Chocolateros del Zulia solicitó a la Gobernación participar en Expo Zulia

El encuentro, que se llevó a cabo con gran entusiasmo, contó con la presencia de figuras clave de ambos sectores.
Deportes

Campeonato Nacional de Boxeo Júnior define a sus campeones este domingo en Maracaibo

Diez zulianos lograron meterse a la final del campeonato boxístico que se desarrolla en territorio zuliano
Deportes

De vuelta: Jackson Chourio es activado por los Cerveceros

El zuliano vuelve al big show tras superar una distensión en el tendón de la corva derecha

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025