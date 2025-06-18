Embajador colombiano en Caracas: ‘Estamos cerca de esclarecer el caso Uribe Turbay y garantizar que no haya impunidad

Milton Rengifo Hernández, embajador de Colombia en Venezuela explica que "aún subsisten conductas violentas y fenómenos muy asociados al narcotráfico que no se ha podido superar. Aun así, estamos lejos y hemos avanzado".

"Algunos están diciendo de mala manera, de mala fe que volvimos a la época de los 80. No es cierto", afirma el embajador.

Rengifo afirma que la violencia ha disminuido en Colombia. "Unas cifras que poco se conocen o que poco se abordan. En un momento llegamos a tener 60 muertes violentas por cada 100.000 habitantes. Hoy no tenemos, sino 16″, destaca.

Además, destaca que, a diferencia del abordaje de otros atentados a candidatos presidencias, esta vez el gobierno está cerca de resolver el caso para que los responsables no queden impunes, como ocurrió con los de Carlos Pizarro, Jaime Pardo Leal, Bernardo Jaramillo, Miguel Uribe Turbay.

Noticia al Día / Unión Radio