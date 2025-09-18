Jueves 18 de septiembre de 2025
Emmanuel y Brigitte Macron presentarán a la Justicia “pruebas científicas” para demostrar que la primera dama es mujer

El proceso judicial es "increíblemente perturbador" para el presidente francés, declaró su abogado.

Por Ernestina García

Emmanuel y Brigitte Macron presentarán a la Justicia “pruebas científicas” para demostrar que la primera dama es mujer
Foto El presidente de Francia, Emmanuel Macron, y su esposa, Brigitte Macron Beata Zawrzel / Gettyimages.ru
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, y su esposa Brigitte presentarán ante un tribunal estadounidense "pruebas fotográficas y científicas" de que ella es mujer, declaró este jueves su abogado Tom Clare en el pódcast Fame Under Fire.

Las pruebas se presentarán en el marco del juicio por difamación que los Macron interpusieron contra la bloguera estadounidense Candace Owens, quien afirma que Brigitte Macron nació hombre.

lare dijo que habrá "testimonios de expertos que serán de carácter científico" y, aunque no quiso revelar en esta etapa su naturaleza exacta, afirmó que la pareja está preparada para demostrar de manera completa "tanto genérica como específica" que las acusaciones son falsas.

Según él, este proceso ha sido "increíblemente perturbador" para Macron. "No quiero sugerir que de alguna manera lo haya desestabilizado. Pero, como cualquier persona que equilibra una carrera y la vida familiar, cuando tu familia está bajo ataque, te afecta. Y él no es inmune a eso solo porque sea presidente de un país", agregó el abogado.

Polémica por el género de Brigitte Macron
Owens sostiene en su investigación, publicada este año en ocho capítulos llamada ‘Becoming Brigitte’ (‘Convirtiéndose en Brigitte’), que la primera dama de Francia, de 71 años, nació hombre y se llamaba Jean-Michel Trogneux, antes de finalmente hacer la transición cuando tenía 30 años. Además, planteó que la esposa de Macron realmente no dio a luz a ninguno de sus tres hijos y que su primer marido, un banquero jubilado, quien murió recluido en 2020, nunca existió. Su indagación cuenta con el respaldo del popular periodista estadounidense Tucker Carlson.

En julio, el presidente y la primera dama presentaron una demanda sin precedentes de 218 páginas en el estado de Delaware contra la ‘influencer’. En el documento, la acusan de difundir deliberadamente información falsa, inventando lo que describen como "ficciones extravagantes, difamatorias y descabelladas".

