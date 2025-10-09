Jueves 09 de octubre de 2025
Al Dia

En el Pozón del Saladillo: ¡Kokimba mi gente! abre los fuegos para lo que será la temporada navideña

¡Aquí está Koquimba, mi gente! La emblemática agrupación gaitera no solo se presentará este sábado 11 de octubre en el…

Por Javier Sanchez

En el Pozón del Saladillo: ¡Kokimba mi gente! abre los fuegos para lo que será la temporada navideña
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

¡Aquí está Koquimba, mi gente! La emblemática agrupación gaitera no solo se presentará este sábado 11 de octubre en el corazón de la zulianidad, el Pozón del Saladillo, sino que sus actuaciones serán el punto de partida para la gran temporada navideña.

La presentación que promete ser una fiesta inolvidable, contará con la participación estelar de sus voces principales, Oscar y Yumaira González, quienes interpretarán todos sus éxitos. Además, compartirán tarima con agrupaciones invitadas de lujo como Gaiteros de El Pozón, Song Pozón y Madero Show.

Se disfrutará de los temas : Ay Corazón,La Philco, Por Aqui se va pa Cuba, El Short Viejo, Entre Pilatos y Judas, Aqui está el Kokimba, Pena Capital, Dale Calor entre muchos otros.

Una Trayectoria de Éxitos


La agrupación ha respondido así a la exigencia del público, que en cada presentación desborda el tradicional Pozón del Saladillo de Maracaibo, para contagiarse de la alegría y el entusiasmo de su estilo único. Koquimba ha confirmado que tendrán múltiples fechas durante la próxima temporada decembrina para complacer a sus seguidores.

Cuando se acerca diciembre, la presencia de Koquimba desborda los recintos en la ciudad, demostrando su condición como una de las agrupaciones más destacadas, no solo en la región zuliana sino fuera de ella, gracias a la brillante actuación de sus principales intérpretes.

El talento detrás de la gaita


Oscar González es la figura más visible de Koquimba y uno de los cantantes y compositores más importantes de la gaita zuliana. Ha popularizado éxitos como "Los Candidatos".

Yumaira González hermana de Oscar y otra de las voces principales de la agrupación ha sido reconocida con importantes galardones, como el premio a Solista del Año por su interpretación de la gaita "Por Decreto". Ambos dan vida a las canciones de esta agrupación que a lo largo de su trayectoria, ha sido un semillero para diversos talentos de la gaita.

Este sábado 11 vuelven al escenario del reconocido sitio ubicado en el corazón de la tradición en Maracaibo y las entradas estan a la venta reflejadas en las páginas y redes sociales de El Pozón.

Noticia al Día/ Fotos: Cortesía

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

ONU insta a garantizar un alto al fuego permanente en Gaza

ONU insta a garantizar un alto al fuego permanente en Gaza

¡Irreconocible! Demi Lovato sorprendió a su fans con nuevo rostro

¡Irreconocible! Demi Lovato sorprendió a su fans con nuevo rostro

Anna Kournikova luce su pancita en un paseo por Miami

Anna Kournikova luce su pancita en un paseo por Miami

Un escritor húngaro ganó hoy el Premio Nobel de Literatura

Un escritor húngaro ganó hoy el Premio Nobel de Literatura

Titulares de la prensa nacional para este jueves 9 de octubre

Titulares de la prensa nacional para este jueves 9 de octubre

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este jueves 09 de octubre 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este jueves 09 de octubre 2025

Petro informó que hay

Petro informó que hay "indicios" que la última lancha bombardeada por EEUU es colombiana

Congreso de Diputados español aprobó un embargo de armas a Israel

Congreso de Diputados español aprobó un embargo de armas a Israel

El venezolano Andy Borregales entre los mejores de la quinta semana en la NFL

El venezolano Andy Borregales entre los mejores de la quinta semana en la NFL

Los sistemas de IA superan la Prueba de Turing a 75 años de su introducción

Los sistemas de IA superan la Prueba de Turing a 75 años de su introducción

Ozzie Guillén comandó su primera práctica con Tigres de Aragua

Ozzie Guillén comandó su primera práctica con Tigres de Aragua

Cristiano Ronaldo habló sobre su futuro

Cristiano Ronaldo habló sobre su futuro

Zion hospitalizado tras accidente: Su estado de salud en monitoreo

Zion hospitalizado tras accidente: Su estado de salud en monitoreo

La rutina de ejercicios y alimentación que sigue Nicole Kidman

La rutina de ejercicios y alimentación que sigue Nicole Kidman

Famoso Actor de “Rápidos y Furiosos” es Arrestado por crueldad animal tras ataque fatal de sus perros.

Famoso Actor de “Rápidos y Furiosos” es Arrestado por crueldad animal tras ataque fatal de sus perros.

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Zulia amanece con cielo parcialmente nublado y probabilidad de lluvias, según reporte del Inameh

Zulia amanece con cielo parcialmente nublado y probabilidad de lluvias, según reporte del Inameh

Llegan 197 connacionales entre ellos cuatro niños de EEUU

Llegan 197 connacionales entre ellos cuatro niños de EEUU

León XIV valora el legado social y popular de la iglesia latinoamericana en su exhortación

León XIV valora el legado social y popular de la iglesia latinoamericana en su exhortación

El alto el fuego en Gaza entrará en vigor una vez el Gobierno israelí apruebe el acuerdo

El alto el fuego en Gaza entrará en vigor una vez el Gobierno israelí apruebe el acuerdo

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este jueves 09 de octubre 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este jueves 09 de octubre 2025

Noticias Relacionadas

Horóscopo

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este miércoles 08 de octubre 2025

Este es el mensaje que tiene el universo para tu signo este miércoles 8 de octubre de 2025 en el…
Al Dia

Cinco muertos y 13 departamentos en alerta tras fuertes lluvias en Honduras

Otros tres departamentos, del centro, este y norte de Honduras, permanecen en alerta verde (preventiva).
Farándula

¡Irreconocible! Demi Lovato sorprendió a su fans con nuevo rostro

Algunos especulan que se hizo posibles retoques estéticos en el rostro.
Al Dia

Senadores presentaron resolución para detener operaciones militares de EEUU en el Caribe

Además, señalaron que no existe una amenaza inminente ni base legal suficiente para esos ataques, y que la Casa Blanca ha creado listas de organizaciones a las que ataca sin criterios claros.

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025