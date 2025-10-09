En el Pozón del Saladillo: ¡Kokimba mi gente! abre los fuegos para lo que será la temporada navideña

¡Aquí está Koquimba, mi gente! La emblemática agrupación gaitera no solo se presentará este sábado 11 de octubre en el corazón de la zulianidad, el Pozón del Saladillo, sino que sus actuaciones serán el punto de partida para la gran temporada navideña.

La presentación que promete ser una fiesta inolvidable, contará con la participación estelar de sus voces principales, Oscar y Yumaira González, quienes interpretarán todos sus éxitos. Además, compartirán tarima con agrupaciones invitadas de lujo como Gaiteros de El Pozón, Song Pozón y Madero Show.

Se disfrutará de los temas : Ay Corazón,La Philco, Por Aqui se va pa Cuba, El Short Viejo, Entre Pilatos y Judas, Aqui está el Kokimba, Pena Capital, Dale Calor entre muchos otros.

Una Trayectoria de Éxitos



La agrupación ha respondido así a la exigencia del público, que en cada presentación desborda el tradicional Pozón del Saladillo de Maracaibo, para contagiarse de la alegría y el entusiasmo de su estilo único. Koquimba ha confirmado que tendrán múltiples fechas durante la próxima temporada decembrina para complacer a sus seguidores.

Cuando se acerca diciembre, la presencia de Koquimba desborda los recintos en la ciudad, demostrando su condición como una de las agrupaciones más destacadas, no solo en la región zuliana sino fuera de ella, gracias a la brillante actuación de sus principales intérpretes.

El talento detrás de la gaita



Oscar González es la figura más visible de Koquimba y uno de los cantantes y compositores más importantes de la gaita zuliana. Ha popularizado éxitos como "Los Candidatos".

Yumaira González hermana de Oscar y otra de las voces principales de la agrupación ha sido reconocida con importantes galardones, como el premio a Solista del Año por su interpretación de la gaita "Por Decreto". Ambos dan vida a las canciones de esta agrupación que a lo largo de su trayectoria, ha sido un semillero para diversos talentos de la gaita.

Este sábado 11 vuelven al escenario del reconocido sitio ubicado en el corazón de la tradición en Maracaibo y las entradas estan a la venta reflejadas en las páginas y redes sociales de El Pozón.

Noticia al Día/ Fotos: Cortesía