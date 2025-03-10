Entérese de cómo estará el clima hoy 10-Mar en Maracaibo y el resto del país

La mañana de este lunes, 10 de marzo, según reporta el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh), en la ciudad de Maracaibo se evidenciarán temperaturas mínimas de 26 grados Celsius (°C) y máximas de 30 °C.

Estas temperaturas se han mantenido con poca variación desde inicios del año 2025, y no se han reportado calores extenuantes en la "Tierra del sol amada".

De igual manera el organismo destaca que continúan condiciones meteorológicas estables en gran parte del país. En horas de la mañana se podrá observar nubosidad de tipo estratiforme con Iloviznas dispersas en zonas de Amazonas, Bolivar y la Guayana Esequiba.

Ya en horas de la tarde y noche, se apreciará un aumento de la nubosidad con precipitaciones de intensidad variable algunas con descargas eléctricas, en áreas de Amazonas, Bolívar, la Guayana Esequiba y Los Andes.

Foto: Inameh

Lee también: Temperaturas de hasta 38 °C se sentirán en Maracaibo este domingo 9-Mar

Noticia al Día