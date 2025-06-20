Jueves 25 de septiembre de 2025
Esto cuestan las entradas para ver a Nicky Jam en concierto en Caracas el 19-Sept: Inició la pre-venta

El artista boricua confesó que desde hace mucho tiempo tenía pendiente su visita a Venezuela

Por Candy Valbuena

Esto cuestan las entradas para ver a Nicky Jam en concierto en Caracas el 19-Sept: Inició la pre-venta
Nicky Jam volverá a los escenarios venezolanos en un único concierto el próximo 19 de septiembre. Foto: Doménech Castelló | Crédito: (EPA) EFE
El artista puertorriqueño Nicky Jam reveló este jueves que regresará a Venezuela para ofrecer un concierto en Caracas. El show está previsto para el próximo 19 de septiembre en el Estadio Monumental Simón Bolívar.

Nicky Jam hizo la afirmación en el podcast ‘La Nave’, conducido por el influencer venezolano Marko Música, donde expresó estar entusiasmado por volver a cantar en el país.

"Ya llevaba años loco por ir a Venezuela, porque la realidad es que desde que yo pegué duro en la música yo no había cantado allí, solamente al principio cuando apenas pegué con ‘Travesuras’ (…) Yo llevo tiempo loco por cantar en Venezuela porque yo sé que es uno de los mejores públicos del mundo y se lo merecen", aseguró el artista boricua.

Señaló que tiene unos nueve años de haber visitado por última vez Venezuela. Su última presentación fue en 2015 en la terraza del Centro Comercial Ciudad Tamanaco (CCCT), en Caracas, como parte de su gira internacional The Fenix Tour.

Al conocer la confirmación de boca del mismo artista, la productora de eventos ‘PPP Music Venezuela’, inició la preventa de las entradas para el concierto de Nicky Jam en el Estadio Monumental Simón Bolívar de La Rinconada, con precios que oscilan entre los 7 y los 400 dólares. Las entradas están a la venta por maketicket.com y redticket.com

Los precios

  • PISO 07 = 15$
  • PISO 04 LATERALES = 40$
  • PISO 04 CENTRALES = 50$
  • STANDING VIP = 80$
  • NIVEL CLUB = 80$
  • GOLD = 120$
  • DIAMANTE = 300$
  • BOX = 400$

Foto: PPPMusicVzla en Ig

Noticia al Día/Con información de RRSS

