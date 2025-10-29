Miércoles 29 de octubre de 2025
Al Dia

Estos son los artistas que animarán el Encendido de Navidad en Bella Vista este 7-Nov

Este 7 de noviembre, la icónica avenida Bella Vista volverá a llenarse de luz, color y música con el tradicional…

Por Ernestina García

Estos son los artistas que animarán el Encendido de Navidad en Bella Vista este 7-Nov
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Este 7 de noviembre, la icónica avenida Bella Vista volverá a llenarse de luz, color y música con el tradicional Encendido de Navidad, como parte de la programación de la 59 Feria Internacional de La Chinita.

El Gobierno nacional en coordinación con la Gobernación del Zulia y la Alcaldía Bolivariana de Maracaibo han organizado un evento musical, con dos grandes tarimas de conciertos para el disfrute de toda la familia.

En la Plaza El Ángel, se presentarán Alitasia, Nelson Romero, Poncho Zuleta, Súper Combo Los Tropicales, Los Cadillac’s y Gaiteros del Tablazo, con la animación de Henrys Silva.


Mientras tanto, en la tarima ubicada en la intersección de la calle 77 (5 de Julio) con Bella Vista, el público podrá disfrutar de las actuaciones de Cardenales del Éxito, Iluminación Gaita y Show, Eddon y Anyel, Omar Enrique, Azulejos de la Gaita, Carángano y Diego Daza.


En esta ubicación la animación estará a cargo de Ana Di Martino y Ricardo García, quienes conducirán esta gran noche de fiesta zuliana.

Encendido oficial

El encendido oficial está programado para las 7:00 de la noche, dando inicio a un recorrido de luces que abarca unas 39 cuadras, desde el Parque Rafael Urdaneta hasta el Parque La Marina, incluyendo espacios emblemáticos como la Plaza del Buen Maestro.

Este evento, impulsado por la Gobernación del estado Zulia en conjunto con la Alcaldía Bolivariana de Maracaibo, busca transformar la Avenida Bella Vista en un corredor urbano destinado al encuentro familiar, la celebración cultural y el rescate de los valores tradicionales durante las Navidades 2025.

Noticia al Día/Prensa Alcaldía Bolivariana de Maracaibo

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Nueva oración a San José Gregorio Hernández, una petición para la salud de cuerpo y alma

Nueva oración a San José Gregorio Hernández, una petición para la salud de cuerpo y alma

Israel atacó Gaza en medio de la tregua

Israel atacó Gaza en medio de la tregua

¡Bebé en camino! Ex RBD Dulce María anuncia segundo embarazo sorpresa

¡Bebé en camino! Ex RBD Dulce María anuncia segundo embarazo sorpresa

Thunder derrota a los Kings para sumar su quinta victoria consecutiva

Thunder derrota a los Kings para sumar su quinta victoria consecutiva

Magallanes se impuso ante Caribes para tomar oxígeno

Magallanes se impuso ante Caribes para tomar oxígeno

Benzema elimina a Cristiano Ronaldo y avanza a cuartos en la King Cup saudí

Benzema elimina a Cristiano Ronaldo y avanza a cuartos en la King Cup saudí

Bravos se reencuentra con la victoria tras superar a Tiburones en su territorio

Bravos se reencuentra con la victoria tras superar a Tiburones en su territorio

Leones frenó a Tigres en el primer duelo de felinos

Leones frenó a Tigres en el primer duelo de felinos

Azulejos se impone ante Dodgers y nivela la Serie Mundial

Azulejos se impone ante Dodgers y nivela la Serie Mundial

‘Letal’ operación policial contra el crimen organizado en Brasil: Habitantes de las favelas de Río de Janeiro hallan 40 cadáveres

‘Letal’ operación policial contra el crimen organizado en Brasil: Habitantes de las favelas de Río de Janeiro hallan 40 cadáveres

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este miércoles 29 de octubre de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este miércoles 29 de octubre de 2025

Titulares de la prensa nacional para este miércoles 29 de octubre

Titulares de la prensa nacional para este miércoles 29 de octubre

Seguros Catatumbo: Formulario MS-02 para la determinación del Margen de Solvencia y Patrimonio Propio No Comprometido

Seguros Catatumbo: Formulario MS-02 para la determinación del Margen de Solvencia y Patrimonio Propio No Comprometido

Ofensiva policial en favelas de Río de Janeiro deja más de 60 muertos y 80 detenidos

Ofensiva policial en favelas de Río de Janeiro deja más de 60 muertos y 80 detenidos

Stephen Curry supera a LeBron en la lista Forbes 2025 como el jugador mejor pagado de la NBA

Stephen Curry supera a LeBron en la lista Forbes 2025 como el jugador mejor pagado de la NBA

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Luis Romero Rubio y Luylli Romero Suárez, padre e hijo que han dejado huella en la pintura zuliana

Luis Romero Rubio y Luylli Romero Suárez, padre e hijo que han dejado huella en la pintura zuliana

Onda tropical N° 52 entraría hoy al territorio venezolano: Anuncian lluvias para el Zulia y otros estados del país

Onda tropical N° 52 entraría hoy al territorio venezolano: Anuncian lluvias para el Zulia y otros estados del país

Operativo contra el narcotráfico en favelas de Brasil lo paraliza y deja más de 60 muertos, entre ellos cuatro policías: ONU se declara horrorizada

Operativo contra el narcotráfico en favelas de Brasil lo paraliza y deja más de 60 muertos, entre ellos cuatro policías: ONU se declara horrorizada

Por el huracán Melissa: Conviasa suspende vuelos desde y hacia México, Cuba y Nicaragua hasta el 31-Oct

Por el huracán Melissa: Conviasa suspende vuelos desde y hacia México, Cuba y Nicaragua hasta el 31-Oct

El huracán Melissa toca tierra en la costa oriental de Cuba: Con categoría 3

El huracán Melissa toca tierra en la costa oriental de Cuba: Con categoría 3

Noticias Relacionadas

Al Dia

Estos son los artistas que animarán el Encendido de Navidad en Bella Vista este 7-Nov

Este 7 de noviembre, la icónica avenida Bella Vista volverá a llenarse de luz, color y música con el tradicional…
Al Dia

Ronald Acuña Jr. se lleva la distinción Regreso del Año en las Grandes Ligas

El jardinero venezolano brilló en su regreso a las Grandes Ligas tras superar una delicada lesión de ligamentos cruzados en la rodilla, que lo mantuvo fuera de acción durante casi toda la temporada 2024.
Al Dia

Organización Internacional para las Migraciones y Alcaldía de Maracaibo firman memorando de entendimiento para atención a personas vulnerables

Firmaron un memorando de entendimiento para coordinar una gestión compartida de un espacio dentro del Terminal Terrestre de Pasajeros de la ciudad, para apoyar a todos aquellas personas que están retornando al país.
Al Dia

Águilas buscará barrer ante Cardenales en Maracaibo

Será el tercer choque entre ambas novenas en la campaña, con ventaja para los rapaces, quienes dominan la serie particular 2-0

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025