Estos son los bonos que se asignarán por Patria hasta el 9-Ago

Para esta primera semana de agosto, se estima que el Ejecutivo nacional, asigne bonos o ayudas económicas a distintos beneficiarios pertenecientes a varios sectores de la población, a través del Sistema Patria.

Por el momento no ha habido anuncios oficiales sobre los montos y fechas en las que los beneficiarios reciban los bonos, se espera que se repita el patrón de pagos de meses anteriores.

Los bonos que se prevé entregue Patria hasta el día 9 de agosto son:

100% Amor Mayor: Para las personas de la tercera edad, las cuales no reciben el pago de la pensión del IVSS. El monto es de Bs.130.

Beca universitaria: El estipendio es asignado a los estudiantes del nivel superior. El monto que recibirán será superior a los Bs.607,50.

Beca Enseñanza Media: Los beneficiarios son los estudiantes del ciclo básico y diversificado. El monto que recibirán será superior a Bs.405.

Esto según indica una nota de El Comercio.

