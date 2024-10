Desde que se convirtió en mamá por segunda vez, Evaluna Montaner ha estado totalmente volcada en el cuidado de su bebé. Eso sí, durante este tiempo la artista venezolana, de 27 años, no ha perdido el contacto con sus fans y esta semana ha querido mostrar cómo está su cuerpo después de dar a luz a la pequeña Amaranto.

Lee también: Evaluna Montaner habría parido en su casa de nuevo y Camilo fue el partero

"Varias personas me han preguntado que cómo me he puesto jeans ya con tan poco tiempo de postparto. Bueno… les cuento. Así es", dice en el vídeo desvelando su ‘secreto’. Con este post, la hija de Ricardo Montaner ha querido dejar claro que se siente: "¡Orgullosa de todo lo que ha hecho mi cuerpo!".

Pero, además, la hija de Ricardo Montaner ha querido hacer una petición: "Normalicemos los cuerpos de postparto. Y sí, el ‘postparto’ puede durar todo lo que cada una quiera".

En pocas horas, el vídeo de Evaluna ha recibido miles de mensajes y likes de muchos seguidores que la han llenado de piropos: "Te amamos", "Normalicemos no tener el abdomen plano", "Qué hermosa y qué genuina", "Amé este vídeo, ¡felicidades, una mamá extraordinaria!"…

"Hermosa es hermosa aunque no se entere", comentó su padre, Ricardo Montaner, mientras que la madre de Evaluna, Marlene Rodríguez, su mamá, escribió: "Jajaja te amo. Lo más".

Noticia al Día/Hola