Martes 21 de octubre de 2025
Al Dia

Evangelina Toledo y su mirada desde Isla Dorada en Maracaibo

Con 65 años de edad, Evangelina Toledo Salcedo de Ortiz ha encontrado en la fotografía un camino para expresar su creatividad y observar el mundo desde una nueva perspectiva. Residente de Isla Dorada, al oeste de Maracaibo, Evangelina descubrió esta pasión durante la pandemia gracias al apoyo del grupo "Fotografía en Positivo", creado por Julio Ramírez el 5 de agosto de 2019.

Por Pasante1

Evangelina Toledo y su mirada desde Isla Dorada en Maracaibo
Este grupo, que actualmente reúne a 44 personas vía WhatsApp, nació con la idea de enseñar fotografía y edición digital de forma accesible y motivadora, especialmente durante los momentos de confinamiento en la pandemia. Julio Ramírez, periodista y fotógrafo con experiencia desde su trabajo en el diario Panorama, creó este espacio para compartir conocimientos y fomentar la expresión creativa sin necesidad obligatoria de equipos complejos, utilizando aplicaciones móviles como Snapseed y Lightroom para la edición.

Para Evangelina, la fotografía dejó de ser solo un pasatiempo para convertirse en una herramienta de conexión con su entorno. En especial, destaca la emblemática foto del arcoíris que capturó desde su casa este 13 de Octubre, imagen que refleja la esperanza y belleza en tiempos difíciles.

A través de los retos diarios que propone el grupo, ha aprendido a encontrar motivos inspiradores incluso desde la ventana de su hogar.

El proyecto "Fotografía en Positivo" no solo promueve técnicas de fotografía y edición, sino que también impulsa la idea de comunicar emociones y momentos cotidianos. Según Julio Ramírez, “no siempre es necesario una cámara profesional; una buena iluminación y un ojo entrenado hacen la diferencia”.

Evangelina, como otros integrantes, pudo así descubrir que la edad no es impedimento para reinventarse y expresarse. En Isla Dorada, su imagen del arcoíris se ha convertido en un símbolo de resiliencia y creatividad al alcance de todos.

Andrea Barrueta/Pasante/fotografías Wilber Marval

