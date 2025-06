Excarcelan al periodista Román Camacho

En horas de la madrugada de este viernes, 7 de marzo se pudo conocer la información de que el periodista Román Camacho fue excarcelado tras permanecer detenido desde el pasado martes.

A través de sus redes sociales, el propio Camacho indicó que estaba ya en casa en compañía de su familia y agradeció los mensajes de apoyo que recibió durante el tiempo que estuvo retenido.

Señaló que la investigación de la cual es objeto sigue su curso y que no debe hablar del caso, así como indicó que estará junto a su familia este fin de semana "para poner todo en orden" y continuar con su oficio de informar.

El mensaje

"Ya en casa, gracias a todos por su apoyo y sus mensajes de aliento. Me voy a tomar este fin de semana para pasarlo junto a mi familia poner todo en orden y seguir en lo que amo. Aún la investigación continúa, no debo hablar sobre el caso, pero ya me encuentro en paz junto a mi familia", escribió Camacho en su cuenta en la red social X.

Ya en casa, gracias a todos por su apoyo y sus mensajes de aliento. Me voy a tomar este fin de semana para pasarlo junto a mi familia poner todo en orden y seguir en lo que amo. Aún la investigación continúa, no debo hablar sobre el caso, pero ya me encuentro en paz junto a mi… — Roman Camacho (@RCamachoVzla) March 7, 2025

Lee también: Diferida audiencia de presentación del reportero Román Camacho

Noticia al Día/Con información de UR/X