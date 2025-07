EXCLUSIVO, Entrevista a Santiago Schnell: Científico, biólogo y rector del Dartmouth College en EEUU

Noticia al Día logró en exclusiva una entrevista con el brillante venezolano Santiago Schnell, quien es un científico y administrador académico. Además de ser políglota, se desempeña como rector del Dartmouth College en Estados Unidos, donde también es profesor de Matemáticas en la Facultad de Artes y Ciencias, profesor adjunto de bioquímica y biología celular y profesor adjunto de ciencia de datos biomédicos en la Facultad de Medicina Geisel.

¿Quién es y dónde nace Santiago Schnell?

"Soy un científico y educador nacido en Caracas, Venezuela. Desde muy joven he sido naturalmente curioso: siempre me ha atraído estudiar, comprender el mundo y explorar preguntas universales, no solo en las ciencias, sino también en la filosofía, la historia y otras disciplinas del saber", expresó.

"Esa inquietud intelectual se transformó con el tiempo en una vocación. Con el apoyo de grandes maestros y mentores, he dedicado mi vida a la investigación científica, la enseñanza universitaria y, más recientemente, al liderazgo académico. Me mueven la búsqueda del conocimiento riguroso, el compromiso con la educación de calidad y la convicción de que el pensamiento crítico es una herramienta fundamental para transformar la sociedad", continuó describiéndose el investigador científico.

Sabemos que cursó estudios en la Simón Bolívar ¿Qué estudió allí? ¿Cómo llega luego a la Universidad de Oxford?



"Sí, estudié Biología en la Universidad Simón Bolívar. Aunque comencé mis estudios en la Universidad Central de Venezuela, fue en la Simón Bolívar donde encontré el rigor académico y la inspiración intelectual que definieron mi carrera. Allí también cursé materias en filosofía y matemáticas, lo cual fortaleció mi pensamiento crítico".

Agregó: "Durante mis años universitarios, tuve la oportunidad de hacer una pasantía en la Fundación IDEA, donde me inicié en la investigación científica bajo la guía del doctor Raimundo Villegas. Esa experiencia despertó en mí el deseo de profundizar en la ciencia desde una perspectiva más analítica.

Al momento de postularme para estudios de posgrado, me atrajo especialmente la Universidad de Oxford porque alberga uno de los mejores centros de biología matemática del mundo. Me aceptaron para realizar el doctorado en Matemáticas, y esa etapa fue transformadora en todos los sentidos: académicamente rigurosa, intelectualmente estimulante y formativa para mi vocación científica".

¿De dónde nace su interés por el área de la investigación y la ciencia?



"El interés surgió desde muy temprano, y tuvo mucho que ver con mi entorno. Crecí rodeado de libros y conversaciones sobre ciencia. Pero sin duda, una figura que me marcó fue mi vecino, Serafín Mazparrote. Tenerlo cerca fue un privilegio. Su pasión por enseñar, su manera de explicar la vida con rigor y belleza, y su generosidad intelectual despertaron en mí una admiración profunda. Él me enseñó que la biología no era solo una materia escolar, sino una forma de mirar el mundo con asombro y método.

Además, creo que siempre he tenido una predisposición natural a buscar respuestas a los fenómenos que observo y experimento en la vida diaria. Desde niño me he hecho preguntas sobre cómo funciona el cuerpo humano, por qué ciertos patrones se repiten en la naturaleza, o cómo puede explicarse el comportamiento de un sistema complejo. Esa tendencia a cuestionar y tratar de entender es, en el fondo, lo que define a un científico. La ciencia, para mí, ha sido una forma de vivir con atención, de hacer de la curiosidad un camino riguroso hacia el conocimiento".

Realizó una investigación para fortalecer los organismos biológicos frente a enfermedades como el cáncer o la enfermedad de Crohn. ¿Cuánto tiempo duró? ¿Cuándo se hicieron las primeras pruebas? ¿Cómo fue ese proceso?

"Mi línea de investigación se ha centrado en entender cómo ocurren los procesos bioquímicos en el cuerpo, particularmente los que están relacionados con enfermedades complejas como el cáncer. En lugar de desarrollar medicamentos directamente, mi equipo trabaja en modelos matemáticos que permitan medir con más precisión las reacciones biológicas. Esto es fundamental para lograr diagnósticos más tempranos y tratamientos más personalizados".

Schnell explicó que "Este tipo de investigación es a largo plazo. Algunas ideas toman años en madurar y muchas veces pasan décadas antes de que se traduzcan en aplicaciones clínicas. Pero el trabajo silencioso y riguroso de laboratorio, sumado a colaboraciones interdisciplinarias, es lo que al final permite avances reales".

También desarrolló la ecuación Schnell-Mendoza junto al físico Claudio Mendoza. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Qué se siente haber mejorado un proceso catalizador tan relevante para la sociedad?

"La ecuación Schnell-Mendoza nació de una colaboración intelectual muy estimulante con el físico Claudio Mendoza. Ambos compartíamos el interés por entender con mayor precisión los mecanismos de las reacciones enzimáticas, que son fundamentales para la vida".



Pero más allá del resultado técnico, lo más importante del proceso científico fue haber formulado una pregunta clave en un área donde aún había ambigüedad conceptual: ¿cómo podemos describir con mayor claridad y utilidad los procesos catalíticos desde una perspectiva matemática?



"En ciencia, el paso más decisivo no siempre es encontrar la respuesta, sino hacer la pregunta adecuada —una que tenga el potencial de transformar el futuro de la disciplina, y también la manera en que se enseña y se comprende ese conocimiento. Ese no es un proceso sencillo: exige conocer profundamente el estado actual de la disciplina, identificar con precisión las lagunas existentes y discernir dónde hay espacio para establecer nuevas conexiones o crear marcos interpretativos más sólidos".

Santiago Schnell destaca que "Nuestra ecuación logró aclarar una de esas lagunas. Permitió a los investigadores medir de forma más directa y robusta ciertas reacciones bioquímicas. Y lo más gratificante ha sido ver cómo esa herramienta se ha incorporado en laboratorios de todo el mundo, ayudando a formar a nuevos estudiantes e investigadores. En última instancia, esa es una de las mayores satisfacciones que puede tener un científico: haber contribuido a ampliar el horizonte del conocimiento colectivo".

¿Cuál cree que es el desafío más grande al asumir la Rectoría?



"El mayor desafío es mantener a la universidad como un espacio de pensamiento libre, especialmente en un contexto de polarización social. Mi rol como rector es crear las condiciones para que estudiantes y profesores puedan buscar la verdad con rigor, sensibilidad y espíritu crítico".



El matemático agrega "Pero hay otro reto, quizás menos visible, que considero igual o más importante: volver a despertar la imaginación. Las universidades, en muchos casos, han perdido ese espíritu. Nos hemos enfocado tanto en acreditar estudiantes y en medir la productividad académica de los profesores, que hemos dejado de lado el cultivo de la curiosidad y la imaginación, que son el motor profundo del conocimiento".

Schell indica que "Sin imaginación, no es posible identificar los misterios del universo ni hacernos las preguntas audaces que transforman el pensamiento. Parte de mi tarea como rector es precisamente recuperar ese espíritu: crear una cultura donde la libertad de explorar ideas, la pasión por descubrir y la apertura a lo desconocido vuelvan a ser centrales. La universidad no debe ser solo un lugar para adquirir competencias, sino un espacio donde se encienda la chispa del asombro intelectual".

¿Cuál es su opinión sobre el talento extranjero en Estados Unidos?



"El talento extranjero ha sido y sigue siendo una fuerza vital en la vida académica y científica de Estados Unidos. Soy testimonio de ello. Los estudiantes y profesores internacionales aportan diversidad intelectual, ideas frescas y una perspectiva global. Defender su presencia es una estrategia inteligente para el progreso del país. La innovación florece cuando se cruzan culturas, disciplinas y experiencias".

¿Cómo se lleva Santiago Schnell con la Inteligencia Artificial? ¿Cree que sustituirá profesiones o será una herramienta aliada?

"Me interesa profundamente la inteligencia artificial (IA), tanto en mi trabajo científico como en mi labor educativa. Creo que la IA no va a sustituir a todas las profesiones, pero sí va a transformarlas profundamente. Lo importante es que estemos preparados para ese cambio, y que aprendamos a usar esta herramienta con sentido crítico y ético".

"Veo la IA como una herramienta poderosa, pero no infalible. Nos permite analizar grandes volúmenes de datos, generar simulaciones complejas, e incluso explorar nuevas formas de enseñanza. Sin embargo, una de sus limitaciones fundamentales es que no podemos asumir que toda la información que produce sea correcta o verificable. Carece de la capacidad de discernir con juicio humano, y por tanto, exige siempre una validación cuidadosa".

Asevera que "Tal vez su mayor limitación es que la IA, por ahora, carece de imaginación. No puede formular preguntas verdaderamente originales, ni experimentar el asombro frente a lo desconocido. La imaginación es un don humano, una facultad esencial para la creatividad científica y filosófica. Sin ella, no hay descubrimiento ni innovación real. Por eso, más que temerle a la IA, debemos comprenderla como lo que es: una extensión de nuestras capacidades, no un sustituto de nuestra humanidad".

Una costumbre latina que lo caracterice…

"Tal vez la calidez al saludar. Soy de abrazos, de preguntar cómo está la familia, de compartir buenas anécdotas. También valoro mucho el sentido de comunidad, de apoyar al otro. Esa manera de vivir las relaciones humanas —con cercanía, humor y afecto— es algo que llevo conmigo a donde voy, y que agradezco profundamente de mi origen latino".

