Jueves 23 de octubre de 2025
Exitosa ‘caminata rosa’ por la prevención del cáncer de mama desarrolló el Hospital Adolfo Pons

Este jueves, 23 de octubre se llevó a cabo la tradicional ‘caminata rosa’ de este centro de salud que se ha convertido en referencia regional

Por Candy Valbuena

Exitosa ‘caminata rosa’ por la prevención del cáncer de mama desarrolló el Hospital Adolfo Pons
Foto: Cortesía
Con el corazón latiendo al ritmo de la esperanza, decenas de personas se unieron este jueves, 23 de octubre a la tradicional caminata rosa organizada por el Hospital General Regional Adolfo Pons, adscrito al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), en el marco del Día Mundial de la Prevención del Cáncer de Mama.

Foto: Cortesía

Desde tempranas horas de la mañana de este jueves, la esquina de la avenida Fuerzas Armadas con Circunvalación 2 se convirtió en punto de encuentro para pacientes, personal de salud, familiares y comunidad en general, quienes marcharon con entusiasmo hacia la sede hospitalaria, portando prendas rosadas y mensajes de concienciación.

Nilsa Echeverría, de 72 años, fue participante de la caminata rosa y asistió vigorosa y cargada de fe, ella es una sobreviviente del cáncer de mama y compartió que hace 13 años recibió el diagnóstico y hoy marcha sana. “Esta enfermedad se puede superar y yo soy una prueba de ello”

El evento fue liderado por el doctor René Martínez Campo, director del hospital, quien dirigió unas palabras cargadas de sensibilidad y compromiso: “La prevención salva vidas. Invitamos a todas las mujeres a realizarse su chequeo médico oportuno. El cáncer de mama detectado a tiempo puede ser tratado con éxito”.

Referencia regional

La caminata rosa del Adolfo Pons se ha convertido en una referencia regional de movilización ciudadana por la salud femenina, reforzando el llamado a la detección temprana, el autoexamen y la consulta médica especializada. Esta iniciativa forma parte de las acciones del IVSS para promover la cultura preventiva y el acceso a servicios de salud integral.

En medio del recorrido, Ivonne Luzardo, compartió que: “Soy paciente oncológico y una orgullosa sobreviviente de cáncer de mama. Estoy muy agradecida con el hospital Adolfo Pons. Trabajé muchos años allí y recibí todo el apoyo para superar mi enfermedad. Les hago saber a quienes están pasando por el proceso de esta enfermedad, que tengan a Dios presente, que no sea aflijan porque él lo puede todo, porque cuando tenemos fe, sí se puede salir adelante”

Con esta jornada, el Hospital Adolfo Pons reafirma su compromiso con la vida, la sensibilización comunitaria y el fortalecimiento de la atención oncológica en el estado Zulia, sin olvidar el llamado a la esperanza.

Foto: Cortesía

Lee también: Secretaría de Salud del Zulia fortalece la formación del personal sanitario en la lucha contra el cáncer de mama

Noticia al Día/Nota de prensa

