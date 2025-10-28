Martes 28 de octubre de 2025
Al Dia

Expertos explican cómo regular el uso de la IA en la educación de niños y jóvenes

Los niños desarrollan habilidades cognitivas, sociales y emocionales, por lo que lo ideal es que la inteligencia artificial trabaje como un apoyo educativo. Sin embargo, debe ser utilizada de manera racional, para que esta no sustituya las labores docentes ni estudiantiles

Por Candy Valbuena

Expertos explican cómo regular el uso de la IA en la educación de niños y jóvenes
Foto: Getty Images
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

La inteligencia artificial (IA) se ha vuelto una herramienta en muchas áreas, no obstante, surge un debate en cómo debe ser su uso en la educación, sobre todo cuando se trata de niños y de la manera menos invasiva que puede dársele a su uso.

Foto: Getty Images

Para muchos especialistas en IA, el uso de este instrumento se basa en el proceso, más allá de los resultados.

Asimismo, su función debe ser como un producto complementario y no como un sustituto del pensamiento humano.

¿Se puede regular el uso de IA en estudiantes?

Willmar Tarazona, profesor universitario y especialista en Comunicación Digital, indicó que en el sector educativo, el uso de IA debe estar regulado para garantizar transparencia, ética y igualdad.

Foto: Getty Images

"Debe emplearse para potenciar el aprendizaje personalizado, automatizar tareas repetitivas y ayudar a los docentes, pero siempre bajo supervisión humana", señaló.

De tal manera, el objetivo es que la regulación se asegure que la IA no sustituya el criterio pedagógico ni afecte la privacidad de los estudiantes.

Con respecto a los niños, acotó que este demográfico va desarrollando habilidades cognitivas, sociales y emocionales, por lo que lo ideal es que la inteligencia artificial trabaje como un apoyo educativo, no como instructora principal.

Por otra parte, José Javier Salas, de la coordinación de Proyectos Especiales de la Escuela de Educación de la Ucab, compartió que en primaria, se espera que los docentes utilicen la IA para diseñar sesiones de aprendizaje, ya que los estudiantes necesitan entrenar habilidades esenciales.

Es decir, los estudiantes de primaria, secundaria y universidad utilizan la IA para completar actividades que deberían fomentar el desarrollo de habilidades específicas

Es crucial que las actividades se estructuren de manera que la inteligencia artificial colabore con los estudiantes, permitiéndoles asumir su responsabilidad y crear productos de mayor calidad.

Agregó que "si el estudiante sabe cual es el resultado o la técnica que debe usar para resolver un ejercicio, ¿cuándo desarrolla el proceso de creatividad y valoración de situaciones que le ayuden a identificar la técnica adecuada?".

¿Hay algún beneficio?

El profesor Tarazona destaca que adquirir habilidades en el uso de la inteligencia artificial desde una edad temprana prepara a los jóvenes para el futuro en el ámbito laboral y tecnológico.

Además, esto fomenta el pensamiento crítico, la alfabetización digital y la habilidad para abordar problemas complejos.

Los niños reciben un tipo de ayuda para comprender el funcionamiento de los algoritmos y los sesgos, lo que les capacita para ser usuarios informados y autónomos.

"La IA potencia las habilidades humanas, no nos sustituye", expresó el especialista.

Es así cómo esta herramienta debe ser utilizada en la educación como un apoyo complementario, asegurando que no sustituya el criterio pedagógico del docente ni el razonamiento del estudiante.

Análisis

Con la aplicación de esta nueva herramienta, cabe mencionar cuando inició el uso del internet y las redes sociales para complementar las asignaciones estudiantiles, por lo cual, sí y solo sí, se le da un uso adecuado como complemento para la elaboración de ciertas tareas, la IA puede convertirse en un aliado para las nuevas generaciones.

Queda de parte de los orientadores y estudiantes que están haciendo uso de la IA, el no volverse esclavos de las nuevas tecnologías ni permitir que sustituya el pensamiento humano.

Foto: Getty Images

Lee también: Incorporarán clases de Inteligencia Artificial a escuelas y liceos del país 

Noticia al Día/Con información de Diario 2001/RRSS/IA

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

FANB neutralizó aeronave tras violación del espacio aéreo venezolano

FANB neutralizó aeronave tras violación del espacio aéreo venezolano

David Peralta se unirá a los Bravos de Margarita

David Peralta se unirá a los Bravos de Margarita

Caribes fue el equipo de la segunda semana de acción en la LVBP

Caribes fue el equipo de la segunda semana de acción en la LVBP

Carvajal fue operado por sus molestias en rodilla

Carvajal fue operado por sus molestias en rodilla

Freeman decidió en el inning 18 y Dodgers toman el control de la Serie Mundial

Freeman decidió en el inning 18 y Dodgers toman el control de la Serie Mundial

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este martes 28 de octubre de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este martes 28 de octubre de 2025

Titulares de la prensa nacional para este martes 28 de octubre

Titulares de la prensa nacional para este martes 28 de octubre

Balbino Fuenmayor se llevó el MVP de la segunda semana de la LVBP

Balbino Fuenmayor se llevó el MVP de la segunda semana de la LVBP

La fascinante historia de Bolívar en la

La fascinante historia de Bolívar en la "Expo Simón, de Niño a Libertador" en la Biblioteca Pública María Calcaño

Malas noticias para Real Madrid: Dani Carvajal se pierde el resto del año

Malas noticias para Real Madrid: Dani Carvajal se pierde el resto del año

Destructivo sismo en Turquía: Estas son las primeras imágenes

Destructivo sismo en Turquía: Estas son las primeras imágenes

PSG lidera nominaciones para el Mejor 11 de 2025

PSG lidera nominaciones para el Mejor 11 de 2025

Murió contadora pública luego de una cirugía estética en Aragua

Murió contadora pública luego de una cirugía estética en Aragua

Raúl González, conductor de “Despierta América” se declaró homosexual

Raúl González, conductor de “Despierta América” se declaró homosexual

Éxito zuliano en la FILVEN: Elizabeth Valero presenta

Éxito zuliano en la FILVEN: Elizabeth Valero presenta "Oratoria, el Poder de la Palabra" como guía para la comunicación efectiva

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Coletazos del chaparrón de ayer: San Jacinto es una isla

Coletazos del chaparrón de ayer: San Jacinto es una isla

Terremoto de magnitud 6.1 en Turquía causó fuertes derrumbes

Terremoto de magnitud 6.1 en Turquía causó fuertes derrumbes

Ondas tropicales N° 51 y 52 bordean al país este martes 28-Oct

Ondas tropicales N° 51 y 52 bordean al país este martes 28-Oct

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este martes 28 de octubre de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este martes 28 de octubre de 2025

Titulares de la prensa nacional para este martes 28 de octubre

Titulares de la prensa nacional para este martes 28 de octubre

Noticias Relacionadas

Nacionales

FANB neutralizó aeronave tras violación del espacio aéreo venezolano

El general Hernández Lárez explicó que el Sistema de Exploración Aeroespacial detectó la incursión y declaró al aparato como "blanco de interés", conforme al Plan de Defensa Nacional.
Al Dia

Emociones y estrés aceleran la formación de arrugas, según estudios científicos

El estrés y las emociones intensas no solo afectan la salud mental, sino que también tienen un impacto directo en el envejecimiento de la piel

Al Dia

Reportan trato cruel contra una perrita abandonada en San Miguel

Esperan que autoridades competentes o fundaciones se acerquen a llegar y logren rescatar a la cachorrita
Al Dia

Más de siete millones de casos resueltos a nivel nacional a través del Sistema 1×10 del Buen Gobierno

El pasado 20 de octubre, el Jefe de Estado orientó retomar el ritmo del 1×10 del Buen Gobierno, bajo el liderazgo del vicepresidente de Obras Públicas y Servicios, Jorge Márquez, a través de este mecanismo que convierte a las comunidades en protagonistas activas de la solución de sus problemas.

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025