Lunes 25 de agosto de 2025
Extienden jornada de alistamiento en todo el territorio nacional: Los días viernes 29 y sábado 30-Ago

La información fue confirmada por el presidente Nicolás Maduro a través de sus redes sociales

Por Candy Valbuena

Extienden jornada de alistamiento en todo el territorio nacional: Los días viernes 29 y sábado 30-Ago
Foto: Nicolás Maduro en Ig
El presidente Nicolás Maduró, informó este lunes que extenderán la jornada de alistamiento para los días viernes 29 y sábado 30 de agosto en todo el territorio nacional.

Ante la primera jornada que catalogó de "maravillosa", donde, aseguró, hubo participación masiva de la ciudadanía, "he ordenado realizar otra jornada masiva de alistamiento nacional el próximo viernes 29 y sábado 30 de agosto, para que todos puedan participar y completar el alistamiento nacional y este primer paso de activación a filas del sistema defensivo nacional", indicó el primer mandatario a través de su red social instagram.

"Hemos dado el primer paso para activar el Sistema Defensivo Nacional. El pueblo, la FANB y la Milicia, hoy somos más fuertes que nunca. ¡Los pueblos del mundo admiran nuestra valentía!", refirió el Jefe de Estado.

Presidente Maduro ascendió al embajador de Venezuela en Colombia a general de división de la FANB en "reserva activa" 

