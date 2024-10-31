Fallece la actriz zuliana Marisela Berti a sus 74 años

Fallece este miércoles en México, la actriz y modelo venezolana, Marisela Berti, a sus 74 años, según informó Mimi Lazo.

"Mi Berti amada descansa en paz . Hoy estarás con Mauricio el amor de tu vida. Nunca te voy a olvidar", expresó Lazo a través de una publicación.

Berti es maracucha de nacimiento, sin embargo, su crianza fue en la capital venezolana, donde se adentró al mundo del espectáculo tras su participación en el Miss Venezuela como Miss Nueva Esparta, en 1970, donde obtuvo la banda de cuarta finalista.

Más tarde, debutó como actriz en el elenco de la telenovela "Sacrificio de Mujer", para luego también participar en Doña Bárbara, Por estas calles, La indomable, Resurrección, Canaima, La señora de Cárdenas, Mi amada Beatriz, Señora, entre otras.

Recordemos que a inicios del año 2022 la actriz sufrió un derrame cerebral que la dejó hospitalizada por seis meses, desde entonces su salud se vio comprometida, sin embargo, no hay más detalles sobre el deceso.

