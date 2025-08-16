Fallece la periodista Eneida Valerio

Con profundo pesar se conoció en la mañana de este sábado 16 de agosto el fallecimiento de Eneida Valerio, destacada periodista, locutora y docente universitaria.

Valerio fue una figura relevante en el periodismo venezolano, ejerciendo la profesión con pasión y responsabilidad. Durante su carrera, se desempeñó como columnista y reportera en varios diarios del país. También fue conductora de programas de radio en Caracas y la isla de Margarita.

A finales de los años 90, ocupó cargos importantes en la gestión pública, incluyendo el de directora regional del Ministerio de Información y Turismo en el Zulia, donde fue reconocida por su profesionalismo. Quienes trabajaron con ella la recuerdan como una persona organizada, inquieta y con una excelente memoria.

Su labor docente también dejó una marca en los estudiantes a quienes formó.

Su partida deja una huella en el gremio periodístico y en los medios de comunicación del país. Paz a sus restos.

Noticia al Día/ Foto: Cortesía