Falleció en Lagunillas la concejal Yolimar Morales

Este lunes 10 de marzo, en horas de la noche, el Concejo Municipal de Lagunillas informó el fallecimiento de la licenciada, Yolimar Morales, quien era concejal del municipio.

A través de sus redes sociales, el organismo lamentó la muerte de Morales y envió un mensaje de paz y condolencias a todos sus familiares.

Según el medio Primera Edición Col, Morales padecía de serios problemas de salud.

Morales era de la fracción del Psuv, y formó parte de algunas comisiones, entre ellas, la Comisión Permanente de Desarrollo Endógeno, Hábitat, Ecología y Medio Ambiente, la cual presidía.

La edil fue reelecta como principal en las últimas elecciones, y se destacó como una dirigente social.

Noticia al Día / Concejo Municipal de Lagunillas en Ig/ Primera Edición Col