Fiscalía explicó por qué no usó en juicio revelador video sobre el homicidio de Mauricio Leal y su mamá

La grabación sería momentos antes del asesinato del estilista, ocurrido en 2021 en Cundinamarca

Luego que se diera a conocer la aterradora grabación del estilista Mauricio Leal y su mamá, la fiscalía se pronunció en horas de la noche del lunes 12 de agosto.

A través de un corto comunicado de prensa, la Fiscalía General de la Nación se pronunció sobre el video revelado por Noticias Caracol y Focus Noticias que daría cuenta de los últimos momentos de vida del estilista Mauricio Leal, grabación que aunque parece contener información clave, no fue usada en juicio.

Leal fue asesinado junto a su madre Marleny Hernández el pasado 21 de noviembre del 2021dentro de su casa de La Calera, en Cundinamarca y por este crimen fue condenado a 55 años de prisión Jhonier Leal, hermano del estilista.

En la grabación se ve a Leal pronunciar las palabras “Ya no puedo más, nadie sabe lo de nadie … Yo me acabo de enterrar cuchillos” y en el fondo se puede observar a una mujer, que presuntamente sería su mamá, Marleny Hernández.

Sobre la grabación, la Fiscalía señaló que la misma hace parte de los elementos materiales probatorios “descubiertos en su totalidad por la Fiscalía Primera Delegada ante Tribunal de Distrito en la audiencia de acusación y entregados, en copia íntegra, a la defensa de Yhonier Leal el 14 de julio de 2022”.

Teniendo en cuenta que ignoraban su existencia, los dos videos tampoco fueron usados en los debates ni por la Fiscalía Primera Delegada ni por la defensa: Fiscalía

El ente acusador añade que los documentos audiovisuales están incluidos en el informe de extracción del contenido del teléfono celular de Mauricio Leal, realizado 15 de diciembre de 2021 por el Grupo de Delitos Informáticos del Cuerpo Técnico de Investigación de la Seccional Bogotá exportado en un documento formato PDF y compuesto por 1.015.805 páginas. Material que, con sus respectivos anexos, siempre estuvo a disposición de las partes intervinientes en este proceso penal”.

¿Por qué no lo usaron?

Sobre por qué el material no fue usado en juicio, la respuesta del ente investigador es que los videos del celular de Mauricio Leal no estaban marcados con las fechas de grabación, por lo cual no se había podido ubicar, entre los videos, los tomados el día de su muerte, el 22 de noviembre de 2021. Por ese motivo las grabaciones, pese a que siempre estuvieron en poder de la Fiscalía y fueron compartidas con las partes procesales, no fueron usadas en juicio.

“El reporte generado registra un total de 3.716 videos hallados en el teléfono del señor Mauricio Leal, incluidos los dos recientemente conocidos.

Sin embargo, según precisaron hoy el equipo de investigación y el fiscal del caso, por estrictas razones técnicas y carecer de fechas de grabación en el celular, los analistas no lograron ubicar los videos del 22 de noviembre de 2021, día del doble homicidio.

Teniendo en cuenta que ignoraban su existencia, los dos videos tampoco fueron usados en los debates ni por la Fiscalía Primera Delegada ni por la defensa”, dijo la Fiscalía en su comunicado de prensa.

Noticia al Dia / El Tiempo