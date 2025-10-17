Gaiteros del Pozón promociona "La ramplona" de la pluma de Neguito Borjas

La gaita zuliana se enaltece con el más reciente trabajo de Gaiteros del Pozón, quienes, con 15 años de trayectoria cultural, presentan el tema "La ramplona".

Esta pieza es puño y letra de Abdénago de Jesús Borjas Urdaneta, mejor conocido como Neguito Borjas, y forma parte del álbum que incluye seis temas.

"La ramplona" es interpretada por Adolfo Ochoa y José Leinardo Linares, con 35 y 17 años de experiencia en la gaita zuliana, respectivamente.

Ochoa describió el tema como una "gaita tradicional con un enlosao parranda familiar tradicional". Por su parte, Linares resaltó que "La ramplona" está dedicada al pueblo y busca seguir plasmando el estilo característico de la agrupación.

El grupo estrenó recientemente el video musical de la canción, grabado en Palmarejo, ubicado en la Costa Oriental del Lago, y contó con la participación especial de Neguito Borjas.

Noticia al Día

Fotos y videos: Wilberth Marval