Gandola con 38 mil litros de gasoil se incendió en la carretera Coro-Punto Fijo

Una gandola que transportaba 38 mil litros de gasoil se incendió al amanecer de este domingo 31 de agosto en la carretera Coro-Punto Fijo sin que hasta el momento se hayan reportado heridos.

El siniestro causó una gran alarma, cuando el fuego, que se originó en la cabina del vehículo y fue controlado con éxito por una unidad multipropósito del Cuerpo de Bomberos de Falcón que actuó bajo la supervisión del general Paulo Zavala.

Se informó que fueron utilizados mil 600 litros de agua para sofocar las llamas y neutralizar la situación para evitar una explosión.

Las autoridades confirmaron que, a pesar de la gravedad del suceso y la naturaleza inflamable de la carga, no se reportaron heridos. La rápida respuesta de los equipos de emergencia fue crucial para evitar que el fuego alcanzara todo la unidad cisterna.

En el lugar del siniestro se hicieron presentes comisiones de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y de la Policía Nacional Bolivariana (PNB). Las primeras investigaciones indican que la causa del incendio fue la explosión del turbo del vehículo, lo que provocó el derrame del combustible sobre el motor, desatando el fuego.

Instagram