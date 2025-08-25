Gobernación del Zulia despliega operativos de limpieza en Maracaibo y San Francisco

Con el firme propósito de mejorar la calidad de los espacios públicos, la Gobernación del Zulia, a través de la Secretaría de Ambiente, puso en marcha operativos especiales de saneamiento en puntos estratégicos de la región zuliana.

Las labores, que incluyen barrido manual, desmalezamiento y recolección de desechos, se están llevando a cabo en el Distribuidor Ricardo Aguirre, la Vereda del Lago 3 y la Plaza Bolívar de San Francisco.

Estos trabajos forman parte del compromiso del gobernador Luis Caldera, para mantener entornos limpios y saludables para el disfrute y sano esparcimiento de las zulianas y los zulianos.

Con estas jornadas se busca no solo embellecer el paisaje urbano, sino también mitigar la contaminación y fomentar una mayor conciencia ambiental entre los habitantes de la zona, cumpliendo con la visión ecosocialista del Gobierno Nacional del presidente Nicolás Maduro.

Las cuadrillas desplegadas están realizando tareas exhaustivas en el Distribuidor Ricardo Aguirre. Las operaciones se centran en el barrido manual, desmalezamiento y recolección de desechos.

En la Vereda del Lago 3, un espacio de esparcimiento muy concurrido, realizan la recolección de desechos y el mantenimiento de áreas verdes para que los visitantes, puedan disfrutar de un entorno más agradable.

En la Plaza Bolívar de San Francisco, un punto de encuentro histórico y social, los equipos de la Secretaría de Ambiente y de la Alcaldía Bolivariana de San Francisco unieron esfuerzos y efectuaron barrido manual, poda de árboles y recolección de desechos vegetales, para restaurar la pulcritud y el orden del lugar.

El Gobierno Bolivariano invita a la comunidad para colaborar con estas actividades, manteniendo la limpieza y el orden en estas áreas y sus alrededores, depositando los residuos en los lugares adecuados.

Noticia al Día/nota de prensa