Gobernación y Alcaldía de Maracaibo unidos en la promoción turística y económica del Zulia

El gobernador del Zulia, Luis Caldera, destacó este viernes la integración de los niveles de Gobierno regional y municipal en la tarea de promover el desarrollo turístico, cultural y económico de Maracaibo y la región zuliana.

Presente en la Fiesta Zuliana del Café 2025, en la Biblioteca Pública María Calcaño, el gobernador Caldera expresó la importancia de este encuentro, que reúne durante dos días a más de 30 empresas e instituciones ligadas a este delicioso patrimonio gastronómico venezolano.

Foto: Cortesía

"Este evento nos da a nosotros una visión de lo que queremos para el Zulia y para la ciudad. No solamente lo que queremos, lo que estamos haciendo en esta actividad turística, cultural, de promoción del emprendimiento, del reconocimiento a los artesanos, a lo nuestro”, declaró la máxima autoridad del estado.*

Articulación Gobernación-Alcaldía

“Ahí estamos unidos, pues, la Gobernación Bolivariana del Zulia, la Alcaldía Bolivariana de Maracaibo, y representantes de todo el quehacer cultural”, agregó Luis Caldera. “Y esto solamente se puede hacer cuando hay conciencia, hay amor a la ciudad, hay unidad, hay consensos”, enfatizó el Gobernador del Zulia.

Foto: Cortesía

Caldera puso de relieve el apoyo de la Gobernación y la Alcaldía a la iniciativa privada. “Cuando aquí está la Alcaldía Bolivariana de Maracaibo, la Gobernación, estamos como institución, pero hay 30 firmas que hoy se sienten respaldadas por el Ejecutivo regional. Hay emprendedores, hay empresas grandes, como Café Imperial, que se sienten acompañadas y esto es muy importante para el Zulia”, manifestó Luis Caldera.

Las mejores navidades

Al ser consultado sobre las grandes actividades previstas en Maracaibo y el Zulia en el último trimestre del año, como la Feria de la Chinita y la navidad, el gobernador manifestó:

“Sí, es el trimestre esperado por todos. Y más en un año que ha sido convulsionado, pues hemos tenido elecciones de gobernador, de alcalde, legisladores, concejales, diputados, y bueno, todo lo que ha sucedido a nivel internacional. Pero nosotros aspiramos que cuando llegue octubre y actuando de forma articulada, mejorando los servicios, la seguridad, generando condiciones, todo redundará a favor del desarrollo del Zulia y de su capital”.

Foto: Cortesía

Y explicó: “Es como cuando uno tiene un ecosistema. Nosotros hemos fortalecido un ecosistema para la producción, para el emprendimiento, para la generación de ingresos. Y eso se va a multiplicar y tú vas a ver que el Zulia va a tener las mejores navidades en los últimos 20 años”.

Resistir, produciendo

El gobernador Caldera destacó la importancia del apoyo institucional a los microempresarios y emprendedores del ramo del café provenientes de varios estados del país, presentes en el evento.

Foto: Cortesía

"Si algo nos ha enseñado la guerra económica, si algo nos ha enseñado las medidas coercitivas unilaterales contra nuestro país, es que el pueblo venezolano resiste produciendo, resiste construyendo, resiste enseñándole a todo el mundo que no hay venezolano que se rinda”, manifestó Caldera.

“Y el emprendedor es eso. Es generación de la microempresa familiar, la microempresa comunitaria, y sobre todo, esa ciencia que tenemos en nuestras venas, esas ganas de defender siempre al país; esos son los emprendedores”, finalizó el Gobernador del Zulia.

Alcaldía Bolivariana de Maracaibo