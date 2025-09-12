Gobernador Caldera: "De los 48 heridos, 46 están de alta hospitalaria"

El pasado jueves 11 de septiembre, una fuerte explosión en una empresa de fuegos artificiales en la Zona Industrial del Zulia causó daños significativos y afectó a numerosas personas en el municipio San Francisco.

Según el gobernador Luis Caldera, la onda expansiva de la explosión alcanzó más de seis kilómetros, sintiéndose en la zona sur, incluyendo la Base Aérea Rafael Urdaneta y el aeropuerto internacional La Chinita. La columna de humo generada por el siniestro impactó a toda la ciudadanía.

Producto de la explosión, 482 casas resultaron afectadas. Además, 48 personas sufrieron lesiones, de las cuales 46 ya han sido dadas de alta con seguimiento y tratamiento médico, de acuerdo a Caldera.

Actualmente, el Cuerpo de Bomberos, el Ministerio Público y organismos de inteligencia están llevando a cabo una investigación para determinar las causas del suceso y establecer pautas de seguridad a futuro.

